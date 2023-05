TRYBA ENERGY ; un financement dâ€™un montant de 100Mâ‚¬ avec la Caisse dâ€™Epargne Grand Est Europe et La Banque Postale

Acteur significatif de la transition énergétique, TRYBA ENERGY a bouclé fin 2022 un financement de projet de 100 M€ arrangé par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et la Banque Postale. A l’heure où le marché de l’énergie est en plein bouleversement, cette opération va permettre à TRYBA ENERGY de déployer ses nouvelles solutions. Avec des ambitions !

Le groupe TRYBA, connu pour son activité industrielle de fabricant-installateur de fenêtres depuis 1980, a créé en 2008 TRYBA ENERGY, filiale dédiée au développement, financement, construction et exploitation/maintenance d’installations photovoltaïques.

Accompagner l’essor de l’activité de TRYBA ENERGY

TRYBA ENERGY gère la production d’électricité renouvelable de plus de 200 sites en France, Europe et Afrique et possède un volume de projets d’environ 250 MW en développement. Le pool bancaire composé de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, la Banque Postale et le Crédit Coopératif a choisi d’accompagner TRYBA ENERGY en lui octroyant un financement bancaire total de 100 M€ en 2 tranches : une première tranche sur des projets en exploitation, une seconde tranche sur des projets en cours de développement. La confiance de ses partenaires financiers confirme la qualité des projets développés par la société et lui permet de déployer ses solutions sur de nouveaux marchés.

TRYBA ENERGY s’oriente vers les nouveaux marchés de l’énergie

A l’activité historique de production d’énergie renouvelable dans le cadre de contrat de vente soumis à appel d’offres de la CRE vient en effet s’ajouter la vente d’énergie verte de gré à gré sous la forme de CPPA (Corporate Power Purchase Agreement), l’autoconsommation individuelle, l’autoconsommation collective… Ce déploiement de nouvelles solutions intervient au moment où le marché de l’énergie est en plein bouleversement : les industriels, logisticiens, centres commerciaux, ou autres grands consommateurs d’électricité sont aujourd’hui déterminés à produire et consommer leur propre énergie verte et ainsi retrouver une certaine indépendance.

Des solutions à forte valeur ajoutée

En mettant à disposition ses capacités de production, TRYBA ENERGY est aujourd’hui capable de fournir une énergie verte, décarbonée à un coût très compétitif sur du long terme. Devant la complexité de ces projets, la société met en avant la polyvalence de ses équipes : technique, urbanisme, environnement, finance, juridique, connaissance des règles de marché de l’énergie. En tant qu’acteur indépendant, expert du développement de projets photovoltaïques depuis plus de 15 ans, TRYBA ENERGY met à disposition tout son savoir-faire au profit de solutions à forte valeur ajoutée. TRYBA ENERGY opère un suivi des installations de production dans la durée avec son service internalisé d’exploitation/maintenance.