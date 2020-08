Ã‰vÃ©nement virtuel : Solar Industry Forum le 2 septembre prochain

La 4ème édition du Solar Industry Forum demeure l’un des points de rencontre majeurs de tous les acteurs de l’industrie pour échanger des informations de pointe et accroître leurs connaissances sur l’avenir de l’industrie manufacturière dans le secteur du solaire PV. Il propose ainsi de découvrir comment les PDG et CTO adaptent activement leurs activités pour faire face à l’évolution des conditions de compétitivité, aux nouveaux acteurs du marché, au choix des technologies et aux capacités de production.

La rencontre est prévue en ligne mercredi prochain 2 septembre pour assister à ces sessions gratuites! Au Programme.

État du marché de l’industrie PV et du stockage de 14h00 à 15h30 CET

Le stockage à court et long terme s’inscrit dans un mix énergétique 100% renouvelable. Mais quelles sont les technologies et les perspectives d’un tel développement dans les années à venir? Cette session explorera l’appétit croissant pour le stockage compétitif et les opportunités offertes par l’hydrogène pour élargir la portée du développement PV.

PV, hydrogène et stockage de 16h00 à 17h30 CET

Les annonces récentes de nouvelles capacités de production en Europe témoignent du dynamisme de l’industrie et de quelques perspectives de développement de masse. Cette session explorera la situation actuelle de l’industrie du photovoltaïque, les défis et les opportunités et donnera la parole aux acteurs de la filière pour partager leurs points de vue sur la fabrication locale et les perspectives technologiques.

