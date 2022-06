Lâ€™entreprise Mascara spÃ©cialisÃ©e dans les solutions de dessalement solaire inaugure ses nouveaux locaux

Mascara a inauguré la semaine dernière ses nouveaux locaux. Cette nouvelle capacité de production industrielle d’unités OSMOSUN® de grandes capacités, ancrée dans le territoire des débuts, représente en effet une étape essentielle de l’évolution de Mascara. Preuve du développement constant de cette jeune société qui a pour mission de fournir la planète en eau douce grâce au dessalement solaire !

Comme il est constaté jusqu’en France cette année, le changement climatique impacte la disponibilité de la ressource en eau douce. Combiné à la croissance démographique, ce sont près de 3,9 milliards de personnes qui pourraient être amenées à manquer d’eau d’ici 2040 (OCDE), au premier rang desquels figurent les plus démunis. Face à ce défi, Marc Vergnet et Maxime Haudebourg ont créé en 2014 Mascara NT, entreprise française spécialisée dans le traitement de l’eau innovant à l’aide d’énergies renouvelables, pour produire de l’eau douce et accessible pour tous.

Un nouveau chapitre de l’histoire de Mascara

« Nous sommes à la croisée des chemins et ce choix fort se doit d’être célébrée, avec nos équipes et partenaires locaux. Le dessalement solaire n’est pas plus une perspective mais une réelle solution viable et désormais reconnue pour l’alimentation en eau potable de certaines populations du monde frappées par le stress hydrique. Nous sommes fiers du chemin parcouru mais sommes conscients de notre responsabilité dans la lutte contre les impacts dus au réchauffement climatique. Notre société est désormais une société à impact et exige de notre part une intensification de la déclinaison des solutions OSMOSUN®. « L’inauguration de ces nouveaux locaux pose la première pierre de l’édifice et devra nous permettre de répondre aux objectifs que nous avons décidé de nous imposer » raconte Quentin Ragetly, Président de l’entreprise, avant de conclure « Nous sommes reconnaissants du soutien de tout l’écosystème français qui nous accompagne depuis nos débuts et ravis d’avoir pu partager cette fierté du chemin parcouru avec chacun d’entre eux lors de cet événement. »

Mascara œuvre dans plus de 20 pays, répartis sur 4 continents

La première phase de développement de Mascara a abouti à l’industrialisation de l’OSMOSUN®, la première gamme au monde de dessalement au fil du soleil. Les solutions OSMOSUN®, brevetées par Mascara, sont une gamme d’unités de dessalement d’eau de mer et saumâtre, produisant entre 1 et 15 000 m³ par jour à l’aide d’énergies renouvelables. Mascara œuvre dans plus de 20 pays, répartis sur 4 continents. La société est présente en Afrique, Amérique Latine et Caraïbes, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. La plupart des projets de production d’eau sont déployés dans le cadre de programmes nationaux, pour des collectivités territoriales, ou encore des clients privés. A ce jour plus de 50 unités ont été délivrées à travers le monde.

Encadré

Mascara permet d’irriguer une coopérative agricole du Cap Vert

L’installation de dessalement d’eau saumâtre OSMOSUN®, installée sur l’île de Santiago en 2020, produit 50m³ d’eau douce par jour uniquement à partir d’énergie solaire et sans batteries. C’est cette solution innovante apportant une véritable résilience climatique aux populations locales qu’une délégation officielle composée des services économiques régionaux d’Afrique de l’Ouest et de l‘Ambassadeur de France à Praia sont venus observer au printemps 2022. Financée par l’International Fund for Agricultural Development (IFAD) en vue d’une réplication régionale, cette unité a permis d’augmenter de 3ha la zone irriguée avec la mise en place d’un système de goutte-à-goutte. Les effets ont été immédiats. Dès la première année d’exploitation, les 28 agriculteurs de la coopérative ont eu leur récolte de tomates, carottes, citrouilles, concombres et pastèques…