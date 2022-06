VERTEO : la solution innovante de SolvÃ©o Energie au service de lâ€™agriculture

Avec le déploiement de VERTEO, sa solution agrivoltaïque innovante adaptée aux besoins des agriculteurs, Solvéo Energie favorise les synergies agricoles en pérennisant les cultures face aux aléas climatiques. Décryptage de la solution VERTEO !

Face à l’impact des aléas climatiques en agriculture, Solvéo Energie a choisi de développer VERTEO : une technologie mise à disposition des exploitants agricoles, leur permettant d’améliorer leur résilience face au changement climatique.

La technologie prévoit également l’intégration complémentaire de filets de protection

VERTEO offre une protection face aux épisodes de grêle, de gel printanier, de fortes chaleurs tout en permettant une meilleure gestion de la ressource en eau. VERTEO protège les vignes et arbres fruitiers grâce à une installation dotée de modules photovoltaïques orientables positionnés au-dessus des cultures. Leur mouvement est déterminé selon les besoins agronomiques des plantes, et en fonction des conditions climatiques suivies en temps réel par des capteurs. La technologie est adaptée aux besoins des exploitations agricoles puisqu’elle prévoit également l’intégration complémentaire de filets de protection (insectes, grêle ou pluie) ou de dispositifs d’irrigation. Les études agronomiques préalables au déploiement de VERTEO s’appuient sur la réalisation d’analyses qui identifient une espèce et un territoire en fonction d’un ensemble de données (culture, climat, sol, ressources). La solution technique envisagée avec VERTEO permet de mener un suivi agronomique adapté en collaboration avec l’agriculteur et les institutions locales.

Un premier verger d’abricotiers équipé de VERTO en Roussillon

Développée avec l’appui de différents organismes agricoles tels que le CSIC (équivalent espagnol du CNRS et de l’INRAE) pour la recherche et l’innovation, ainsi que de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales pour le suivi agricole, la technologie VERTEO sera installée pour la première fois sur un verger d’abricotier dans les Pyrénées Orientales. « VERTEO est un outil de travail viable et pérenne qui inscrit les exploitations dans une démarche innovante qui allie la mise en place de nouvelles techniques culturales et la production d’énergie renouvelable », déclare Pierre-Emmanuel VERGEZ, Directeur Général Délégué de Solvéo Energie. Solvéo Energie a présenté VERTEO lors du rendez-vous Tech & Bio dédié aux cultures arboricoles et viticoles le 22 juin dernier à Montauban. A noter. Solvéo Energie a rejoint France Agrivoltaïsme en 2022.