UNIXIAL et EDENIS lancent un ambitieux projet de centrale photovoltaÃ¯que prÃ¨s de Revel (31) au service de nos aÃ®nÃ©s

UNIXIAL, cabinet toulousain expert en stratégie d’achat d’énergies propres et EDENIS, acteur régional de référence du secteur médico-social associatif qui gère en Occitanie, une vingtaine d’Ehpad et résidences pour séniors, travaillent main dans la main pour bâtir une centrale photovoltaïque qui doit permettre d’alimenter tous les établissements du Groupe en énergie verte. Un projet aussi ambitieux qu’exemplaire qui dessine une nouvelle voie vers l’autonomie énergétique !

« Ce projet incarne parfaitement ce qu’un groupe volontaire en matière de politique environnementale peut réaliser en s’appuyant sur notre expertise en stratégie d’achat d’énergies propres. Notre objectif commun est double : généraliser la fourniture en énergie verte des 24 établissements du Groupe EDENIS tout en sécurisant et réduisant ses factures énergétiques dans un contexte compliqué de fluctuation des prix. Il ne s’agit pas d’être dogmatique mais de trouver le meilleur mix énergétique qui permette de répondre parfaitement aux enjeux de notre société comme aux besoins de nos clients » assure Romain Cassagnaud Co-fondateur & directeur général d’UNIXIAL.

Un choix écologique et stratégique qui pourrait bien faire des émules auprès de nombreux décideurs publics comme privés

Partenaire privilégié des collectivités les plus exigeantes qui lui confient la gestion de leurs marchés énergétiques et appels d’offres, UNIXIAL accompagne actuellement le groupe EDENIS dans sa transition énergétique, à travers un ambitieux projet qui pourrait bien faire école. C’est à quelques kilomètres de Revel, à Le Cabanial exactement, qu’une centrale photovoltaïque de 4 500 m² va être installée. Étudiée pour s’intégrer parfaitement au site (à proximité de la maison de retraite de la Vendinelle) et destinée à terme à alimenter les 24 résidences d’EDENIS en énergie verte, cette centrale marque un pas décisif en matière d’autonomie énergétique.

Le parfait mix énergétique

Disposer d’un cPPA était jusqu’alors réservé aux très grands donneurs d’ordre et aux consommateurs les plus gourmands en matière d’énergie. Le projet d’UNIXIAL invente un nouveau modèle en adaptant les dispositifs gouvernementaux pensés pour des projets énergétiques XXL à l’échelle d’un groupe régional. Avec une production de 1 253 MWh/an, la centrale et ses 850 panneaux photovoltaïques permettront à EDENIS d’alimenter en énergie verte la maison de retraite voisine et de devenir le fournisseur des 22 sites plus éloignés. Le contrat organise la revente de l’énergie produite à Le Cabanial à chacun de ses établissements. Le surplus produit (9%) sera réinjecté dans le réseau ou utilisé sur de futurs établissements du groupe EDENIS. S’appuyant tout à la fois sur l’expertise d’UNIXIAL et sur l’engagement d’EDENIS en matière de politique environnementale, ce projet exemplaire à plus d’un titre, ouvre la voie à nombre d’entreprises et collectivités en France. Parmi les principaux objectifs du groupe, on retiendra l’engagement écologique à travers une démarche vertueuse en produisant et consommant au maximum sa propre électricité issue d’énergie renouvelable mais aussi la sécurisation de son approvisionnement en diminuant la dépendance des achats aux marchés internationaux des énergies fossiles. Une manière de maîtriser son budget à long terme par la compétitivité des énergies renouvelables face aux énergies conventionnelles.

Encadré

Sur le terrain

Le groupe régional EDENIS dispose à proximité de sa résidence de Le Cabanial, d’une surface foncière non exploitée d’environ 1 ha sur les 3 ha que compte la parcelle. C’est là que vont être installée les 850 panneaux photovoltaïques de la future centrale de production solaire au sol, soit 4 500 m² de surface de panneaux. Déjà équipé de panneaux solaires sur certaines de ses résidences et avec cette nouvelle centrale au sol, EDENIS atteindra donc 29% d’énergie verte autoproduite (1, 25 GWh de production annuelle / 6,5 GWh consommés par les 23 sites par an). Investissement de la centrale : 1,25M € d’investissement soit un ROI < 9 ans.