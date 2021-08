HYBRIDSOL boucle le financement de ses premiers projets de centrales solaires hybrides en France

La société HYBRIDSOL, codétenue par ZE ENERGY, producteur indépendant d’énergie renouvelable, et la Caisse des dépôts et Consignations, annonce le financement bancaire de ses premiers projets de centrales photovoltaïques hybrides en France Métropolitaine. Les projets vont pouvoir sortir de terre !

Equipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, les centrales hybrides « photovoltaïque + stockage » opérées par ZE ENERGY combinent tous les avantages en matière de coûts de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émissions de CO2.

16 M€ de dette senior

Les deux premiers projets hybrides développés par le biais de la holding HybridSol, dans le Loir-et-Cher, sur les communes de Mennetou-sur-Cher et Gièvres, représentent une puissance installée cumulée de 26,6 MWc pour les équipements photovoltaïques et 11,3 MW pour les batteries. Ils permettront de produire de l’électricité pour les besoins annuels d’environ 12 000 personnes. Leur mise en service est prévue au second trimestre 2022. Le financement de ces deux unités a été arrangé à parts égales par Bpifrance et La Banque Postale ; le Crédit Coopératif complétant le tour de table. 16 M€ de dette senior sont ainsi mobilisés sur ces projets, dont le coût d’investissement culmine à 23,4M€. Le cabinet Watson Farley & Williams (juridique), Everoze (conseil technique), Marsh (conseil assurance), et Finergreen (conseil financier) ont accompagné le groupement bancaire et mené à bien le travail de due diligence sur ces deux projets innovants.

« Premier projet à effet levier sur des batteries en France métropolitaine »

Matthieu Lassagne, Président de ZE Energy, déclare : « nous sommes heureux de poser le premier jalon du partenariat stratégique noué récemment avec la Banque des Territoires pour développer nos centrales intelligentes. Cela nous permet d’envisager une structure de financement compétitive pour nos futurs projets en cours de développement. Cette approche innovante de la structuration permet de créer un nouveau standard de financement sans recours. Il s’agit en effet du premier projet à effet levier sur des batteries en France métropolitaine ». Yannick Chaffaud, Responsable Financements Energies renouvelables La Banque Postale, ajoute: « La Banque Postale est ravie d’avoir pu co-arranger ce projet innovant de centrale hybride solaire avec batteries pour ZE Energy et la Banque des Territoires, au service d’une plus grande stabilité du réseau électrique français. Ce projet hybride vient conforter notre position d’acteur engagé en faveur de la transition juste au cœur des territoires ; » Valérie Vitton, Directrice Financements et conseils spécialisés du Crédit Coopératif tient à souligner : « Le financement de ce projet combinant production photovoltaïque et stockage d’énergie est une très bonne nouvelle pour le développement des ENR. L’atteinte des ambitieux objectifs de la France en matière de transition énergétique passera également par le déploiement de solution de stockage de l’énergie produite. Un succès que les équipes du Crédit Coopératif sont heureuses de soutenir grâce à leur expertise dans ce secteur. En effet, le Crédit Coopératif, dont 100% des financements dans l’énergie sont à destination des ENR, dispose d’une large expertise dans le soutien bancaire à ce secteur. » Et Jean François Ponzio, Délégué Régional Financement chez Bpifrance de conclure : « Nous sommes fiers de participer, aux côtés de nos partenaires, à cette opération innovante qui matérialise les mutations en cours dans le secteur des énergies renouvelables. Cette opération illustre parfaitement les ambitions de notre Plan Climat qui prévoit le déploiement de 40 milliards d’euros d’ici 2024, conjointement avec la Banque des Territoires, pour amplifier notre action en faveur de la transformation des entreprises vers des technologies de la transition environnementale et écologique, créatrice de valeurs et d’emploi. »