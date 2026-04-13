Iberdrola suspend la vente de sa participation dans un portefeuille solaire de 1 GW en Espagne

Iberdrola a suspendu pour le moment la mise en vente d’une participation minoritaire dans un portefeuille d’Ã©nergie solaire espagnol d’environ 1 gigawatt.Â L’entreprise espagnole avait dÃ©cidÃ© d’Ã©tudier cette cession l’annÃ©e derniÃ¨re, visant une valorisation d’environ 1 milliard de dollars pour l’ensemble du portefeuille, connu sous le nom de Projet Julieta. Toutefois, l’ampleur de la valorisation a compliquÃ© les nÃ©gociations. Iberdrola a dÃ©clarÃ© ne pas commenter les “spÃ©culations” de marchÃ©.

La capacitÃ© d’Ã©nergie solaire de l’Espagne a augmentÃ© rapidement ces derniÃ¨res annÃ©es, alors que la demande d’Ã©lectricitÃ© n’a pas suivi le mÃªme rythme, ce qui a pesÃ© sur les prix perÃ§us par les producteurs et sur la valeur de leurs actifs de production. Pour Iberdrola, la rotation d’actifs et les partenariats — qui incluent la cession d’actifs non stratÃ©giques ou matures et la vente de participations minoritaires — constituent des piliers de sa stratÃ©gie ces derniÃ¨res annÃ©es.

L’entreprise utilise les produits de ces opÃ©rations pour financer de nouveaux investissements dans ses cÅ“urs de mÃ©tier, de plus en plus orientÃ©s vers les rÃ©seaux Ã©lectriques. Elle s’est fixÃ©e pour objectif de lever 13,2 milliards d’euros d’ici 2028, dont 58% proviendraient de projets en coentreprise et le reste de la rotation d’actifs. Les trois quarts de cet objectif ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© atteints.Â Le groupe s’est associÃ© Ã des entitÃ©s telles que la japonaise Kansai Electric Power, le fonds souverain de NorvÃ¨ge et la sociÃ©tÃ© d’Ã©tat des Ã©nergies renouvelables d’Abou Dhabi, Masdar.