Lendopolis s’engage pour la forêt avec Reforest’Action : un arbre planté pour tout premier investissement

Lendopolis, plateforme de financement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables, s’engage pour la préservation de la forêt aux côtés de Reforest’Action, spécialiste de la reforestation. Grâce à cette collaboration, un arbre à planter sera offert pour tout premier investissement sur Lendopolis. Un rapprochement porteur de sens entre deux entreprises qui contribuent à façonner le monde de demain.

Acteur majeur français du financement participatif dans le secteur des énergies renouvelables, Lendopolis œuvre chaque jour en faveur de la transition énergétique.

Près de 50 millions d’€ déjà collectés pour la transition énergétique

L’engagement est donc au cœur de son ADN et c’est en accord avec ses valeurs profondes que l’entreprise a souhaité aller encore plus loin en s’engageant aux côtés de Reforest’Action pour la préservation de la forêt. “ En tant que membre du groupe KissKissBankBank&Co, nous avons des valeurs fortes qui nous guident dans tout notre développement. Parmi elles : l’impact et la citoyenneté. Ce sont également des valeurs que nous partageons avec La Banque Postale, dont nous sommes une filiale depuis 2017.” explique Aurélien Gouraud, directeur du développement et des opérations chez Lendopolis. Fort de sa communauté, Lendopolis a collecté depuis sa création en 2014 près de 50 millions d’euros pour financer la transition énergétique, aux côtés d’acteurs de renom du secteur des énergies renouvelables. Lendopolis s’engage au quotidien pour que chacun puisse devenir acteur de la transition énergétique, dès 20 euros.

1 premier investissement = 1 arbre à planter

Pour tout premier investissement sur la plateforme, Lendopolis offre un arbre à planter via Reforest’Action. Le principe est très simple : dès que le projet est validé – c’est-à-dire que l’objectif de financement est atteint et que tous les fonds sont reçus -, l’investisseur reçoit un email avec un lien lui permettant de planter ses arbres sur le site de Reforest’Action. Il pourra alors choisir entre deux projets de reforestation, situés au Brésil et au Portugal, deux pays particulièrement touchés par des incendies au cours des dernières années.

Et pour ceux qui sont déjà investisseurs ? Il leur suffit de parrainer leurs proches sur la plateforme. Dès qu’un filleul aura réalisé son premier investissement, tous deux pourront planter un arbre sur Reforest’Action. Les projets de reforestation proposés par Reforest’Action contribuent au développement de l’économie locale, à la restauration de l’environnement et à la protection de la biodiversité. Des enjeux chers à Lendopolis qui font écho à son propre engagement en faveur de la transition énergétique.