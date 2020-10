Appel dâ€™offres CRE : ENGIE conforte sa place de 1er dÃ©veloppeur dâ€™EnR en France avec prÃ¨s de 100 MW de projets remportÃ©s

Avec près de 100 MW attribués cette mi-octobre 2020 lors des AO CRE éolien et solaire, ENGIE conforte son rôle de leader du développement de nouvelles installations renouvelables en France, dans un contexte de compétitivité accrue marqué par une forte baisse des prix. Retour sur cette performance !

En éolien, ENGIE est leader de la session avec 6 projets remportés, pour un total de 69 MW, soit plus d’un quart des volumes attribués. En solaire, ENGIE a qualifié 2 projets, pour un total de 28 MWc, et conforte ainsi son avance, toutes sessions confondues sur ses concurrents, avec près de 860 MWc cumulés. Pour Gwénaëlle Avice-Huet, Directrice générale adjointe d’ENGIE, en charge des renouvelables : « Ces résultats démontrent qu’ENGIE est au rendez-vous des ambitions de la France pour la transition énergétique, grâce à l’engagement et à l’expertise de l’ensemble de ses équipes. Ils confirment l’ambition du Groupe d’accélérer son développement et ses investissements dans les énergies renouvelables pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. ».

En France, avec près de 80 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique*, ENGIE est le 1er producteur éolien (2,5 GW de capacités installées*), le 1er producteur solaire photovoltaïque (1,2 GWc de puissance installée*), le 1er producteur hydroélectrique alternatif (3,9 GW de capacités installées*) et un acteur majeur du biogaz. Le Groupe a récemment annoncé recentrer sa stratégie sur deux axes de croissance au service de la transition énergétique : les énergies renouvelables et les infrastructures. Au niveau mondial, ENGIE dispose de 27,5 GW de capacités renouvelables installées à juin 2020. Le Groupe a l’ambition de porter de 3 à 4 GW les capacités additionnelles annuelles d’énergies renouvelables mises en service dans le monde à moyen-terme.

* Chiffres à juin 2020