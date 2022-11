Lendopolis renouvelle son partenariat avec le fonds de dotation Synergie Solaire

Lendopolis, plateforme de financement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables, place l’impact et la citoyenneté au cœur de ses engagements. C’est pourquoi, l’entreprise a choisi de renouveler son partenariat avec Synergie Solaire avec une collecte sous forme de dons sur laquelle elle ne prend aucune commission. L’enjeu : l’accès à l’eau en Ethiopie !

Après deux précédentes opérations avec Synergie Solaire ayant permis de collecter 27 000 €, la plateforme Lendopolis propose une nouvelle opération à sa communauté afin de soutenir un projet à impact humain fort, d’accès à l’eau en Éthiopie.

Soutenir un projet à impact avec Synergie Solaire

Lendopolis est membre du groupe KissKissBankBank & Co et filiale de La Banque Postale. Ensemble, ils partagent un ADN commun qui encourage la plateforme française à construire un monde plus responsable et écologique.

Aujourd’hui, Lendopolis conforte ce partenariat initié en 2020. Outre l’apport de son expertise pour la sélection des projets à soutenir, la plateforme s’engage en ouvrant cette opération à sa communauté de plus de 50 000 membres. Fonds de dotation de la filière européenne des énergies renouvelables, Synergie Solaire accompagne des projets humanitaires d’accès à l’énergie partout dans le monde. En effet, l’accès à l’énergie est crucial dans le développement économique, social (santé, éducation) et environnemental des pays accompagnés. Pour ce faire, elle s’appuie sur les fonds mais aussi les compétences des entreprises du secteur des énergies renouvelables. Cette expertise donne donc à cette association une vraie légitimité pour accompagner des projets de transition énergétique. Ainsi, Synergie Solaire mêle à la fois énergies renouvelables et impact humain ; une vision à laquelle Lendopolis est particulièrement sensible. La plateforme a donc choisi de renouveler cette collaboration au travers de cette nouvelle collecte dédiée à l’accès à l’eau.

L’accès à l’eau facilité grâce au solaire

L’Éthiopie dispose d’importantes ressources en eau, mais le taux d’accès à l’eau reste bas dans le pays, principalement dû à une sous-exploitation des ressources (actuellement, seules 3 % des ressources en eau sont utilisées) et à un manque d’infrastructures de stockage et de distribution qui ne permet pas la couverture de l’ensemble de la population. Ainsi, Synergie Solaire travaille avec l’ONG « AVEC l’Éthiopie » pour faciliter l’accès à l’eau dans de nombreux villages en Éthiopie. L’objectif du présent projet est de remplacer le système de pompage manuel du village d’Hamousite par une pompe motorisée solaire et de mettre en place un réseau de bornes fontaines. Cette installation bénéficiera ainsi aux 1 500 habitants du village, qui auront un service d’eau collectif avec une gestion organisée et un accès pour tous, évitant ainsi les longues corvées d’eau et le risque de maladies d’origine hydrique. Les futurs investisseurs ont dès aujourd’hui et jusqu’au 26 décembre 2022 pour participer à cette collecte.

www.lendopolis.com/projet/don-synergie-solaire-les-enr-pour-developper-l-acces-a-l-eauen-ethiopie