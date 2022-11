Le module TOPCon de 182 mm de JinkoSolar atteint un record de conversion de 23,86 %

JinkoSolar applique à merveille le principe de l’amélioration continue. Le groupe vient en effet d’annoncer le 16 novembre dernier qu’à la suite du record d’efficacité de conversion solaire maximale de 26,1 % récemment établi par sa cellule solaire TOPCon en silicium monocristallin de 182 mm et plus, l’efficacité de conversion solaire maximale du module de type N de 182 mm de JinkoSolar a atteint 23,86 %. Le record de 23,53 % pour le module de type N, également fixé par JinkoSolar, en juillet 2021, vient donc de tomber. Le résultat a été testé et confirmé de manière indépendante par TÜV Rheinland, l’un des principaux fournisseurs de services de test au monde sur les normes de sécurité et de qualité reconnues au niveau international.

Le module a adopté la dernière technologie de cellules TOPCon de JinkoSolar et une technologie de soudage et d’emballage avancée. Il a atteint une efficacité de conversion de 23,86 % pour la première fois. La technologie avancée de soudage et d’emballage réduit efficacement la perte de résistance interne du module, tout en améliorant considérablement l’efficacité de conversion. De plus, ce résultat de laboratoire a la base pratique pour être introduit dans la production de masse. Il définit techniquement la direction de la production de masse des produits avancés ultérieurs.

Le Dr Hao Jin, directeur de la technologie de JinkoSolar Co., Ltd., a déclaré : « Nous sommes ravis de faire une autre percée dans l’efficacité de la conversion des modules, en tirant parti de notre expérience accumulée et de nos efforts continus dans la R&D technologique de type N et la production de masse. C’est à la fois une reconnaissance et une incitation pour nos capacités de R&D. Nous stimulerons le progrès industriel grâce à des mises à niveau techniques constantes de la structure des produits, des matériaux et des processus, répondant aux demandes des clients pour des produits de type N hautement efficaces et plus fiables. »