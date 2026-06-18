Lendopolis propose un financement participatif pour la centrale solaire de LoubÃ¨s-Bernac dÃ©veloppÃ©e par Mexens

Lendopolis annonce quâ€™un financement participatif, dÃ©diÃ© Ã une centrale solaire situÃ©e Ã LoubÃ¨s-Bernac dans le Lot-et-Garonne, est accessible sur sa plateforme. Dâ€™un montant de 2Â 137Â 000Â â‚¬, la collecte est rÃ©servÃ©e aux habitants du dÃ©partement d’implantation du projet, le Lot-et-Garonne, et des dÃ©partements limitrophesÂ : Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne. Ce financement participatif permet, Ã ceux qui le souhaitent, dâ€™investir en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© dans la construction de la centrale solaire de LoubÃ¨s-Bernac, dans le Lot-et-Garonne. Pour les Ã©pargnants, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leurs placements et dâ€™investir en circuit court dans un projet de leur territoire. Lâ€™investissement dans ce projet est accessible en ligne, Ã partir de 20 â‚¬.

La centrale solaire de LoubÃ¨s-Bernac, dÃ©veloppÃ©e par Mexens (ex-Technique Solaire), sera constituÃ©e de bÃ¢timents agricoles de type voliÃ¨re avec couverture photovoltaÃ¯que. Dâ€™une puissance de 18,4 MWc, ce projet associe production d’Ã©nergie renouvelable et activitÃ© d’Ã©levage, dans le respect des normes sanitaires et de biosÃ©curitÃ© en vigueur. LaurÃ©ate de la 8e tranche des appels dâ€™offres PPE 2 Â« BÃ¢timents Â» en 2024, la centrale a, Ã ce titre, obtenu le droit de conclure un contrat de complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite, valable sur 20 ans. Sa mise en service est prÃ©vue dÃ©but 2027.