Avec son plus grand toit solaire de stade au monde, le Borussia Dortmund rÃ©concilie football et empreinte carbone

Six mois aprÃ¨s sa mise en service, le plus grand systÃ¨me photovoltaÃ¯que au monde installÃ© sur le toit d’un stade transforme le SIGNAL IDUNA PARK, domicile de l’Ã©quipe allemande de Bundesliga Borussia Dortmund, en l’un des symboles les plus visibles des Ã©nergies renouvelables dans le sport mondial. A lâ€™heure oÃ¹ la Coupe du Monde 2026 fait tant jaser pour sa dÃ©lirante empreinte carbone, cette installation vertueuse apparaÃ®t comme un signal positifÂ !Â Â

S’Ã©tendant sur le toit de l’un des stades de football les plus emblÃ©matiques d’Europe, le record l’installation solaire est en voie de gÃ©nÃ©rer plus de 4 GWh d’Ã©lectricitÃ© renouvelable par an â€“ soit l’Ã©quivalent de l’Ã©nergie nÃ©cessaire pour alimenter les projecteurs du stade pendant environ 1 000 jours de match â€“ tout en Ã©vitant environ 1 700 tonnes d’Ã©missions de COâ‚‚ par an.

Â«Â Nous avions besoin dâ€™un systÃ¨me qui soutiendrait les besoins Ã©nergÃ©tiques du stade pour les dÃ©cennies Ã venirÂ Â»

EntiÃ¨rement opÃ©rationnel depuis dÃ©cembre 2025, la nouvelle installation solaire sur le toit a remplacÃ© une installation antÃ©rieure qui ne pouvait plus suivre la demande croissante en Ã©nergie du club. Cette modernisation s’inscrit dans le cadre de la stratÃ©gie plus large de durabilitÃ© du Borussia Dortmund et de son ambition de prÃ©server les opÃ©rations de stade grÃ¢ce Ã une production d’Ã©nergie propre Ã grande Ã©chelle. Â« Pour nous, ce projet consistait Ã franchir la prochaine Ã©tape de notre parcours durable Â», confie Florian Demnitz, responsable de l’Ã©nergie chez Borussia Dortmund. Â« Nous avions dÃ©jÃ un systÃ¨me solaire sur le toit, mais il Ã©tait clair que nous pouvions faire bien plus. Nous avions besoin d’une production nettement plus Ã©levÃ©e et d’un systÃ¨me qui soutiendrait les besoins Ã©nergÃ©tiques du stade pour les dÃ©cennies Ã venir. Â» DÃ©veloppÃ© par RWE, partenaire Ã©nergÃ©tique de Borussia Dortmund, le systÃ¨me PV sur le toit a Ã©tÃ© conÃ§u non seulement pour maximiser la production d’Ã©nergie renouvelable, mais aussi pour prÃ©server l’apparence immÃ©diatement reconnaissable du SIGNAL IDUNA PARK. Pour atteindre cet Ã©quilibre important entre performance et conception, Borussia Dortmund et RWE ont choisi JA (anciennement JA Solar) comme partenaire technologique solaire pour le projet. L’installation comprend 11 132 modules bifaciaux (450 W) de type n JAM54D41/LB JA. La conception bifaciale augmente encore le rendement Ã©nergÃ©tique en captant la lumiÃ¨re du soleil sur les surfaces avant et arriÃ¨re des modules. Un design de module entiÃ¨rement noir a Ã©tÃ© choisi afin de garantir que l’installation s’intÃ¨gre parfaitement au toit du stade, prÃ©servant son identitÃ© visuelle tout en reflÃ©tant la marque noir et jaune du Borussia Dortmund. Les modules sont fabriquÃ©s selon la norme ITS Supply Chain de JA, garantissant une traÃ§abilitÃ© complÃ¨te et le respect des exigences dÃ©finies en matiÃ¨re de durabilitÃ©.

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Â«Â Nous espÃ©rons, inspirera d’autres organisations sportives Ã poursuivre leurs propres objectifs de durabilitÃ©. Â»

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Â« Nous sommes fiers d’avoir Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©s comme fournisseur de modules pour une installation aussi marquante, que nous considÃ©rons comme un tÃ©moignage de la qualitÃ© et de la fiabilitÃ© de notre technologie Â», indique Alastair Mounsey, vice-prÃ©sident Europe chez JA. Â« Le systÃ¨me solaire apporte dÃ©jÃ une contribution significative aux objectifs de durabilitÃ© de Borussia Dortmund, en fournissant de l’Ã©lectricitÃ© propre et renouvelable pour soutenir les opÃ©rations les jours de match et d’autres Ã©vÃ©nements. Plus largement, il dÃ©montre Ã©galement comment la technologie solaire peut Ãªtre intÃ©grÃ©e dans les infrastructures majeures â€“ des stades aux villes â€“ de maniÃ¨re Ã rendre la transition vers l’Ã©nergie propre visible et tangible. Avec des millions de fans assistant aux matchs et regardant les retransmissions dans le monde entier chaque annÃ©e, le SIGNAL IDUNA PARK est devenu plus qu’un simple stade de football â€“ c’est aussi un exemple puissant de la faÃ§on dont le sport et l’Ã©nergie propre peuvent se combiner sur la scÃ¨ne mondiale. Â» Â« Nous sommes ravis des performances de l’installation solaire lors de ses premiers mois d’exploitation, qui ont Ã©tÃ© pleinement conformes Ã nos attentes Â», ajoute Florian Demnitz du Borussia Dortmund. Â« Le rÃ©sultat est un actif Ã©nergÃ©tique propre qui transforme dÃ©jÃ la consommation d’Ã©nergie et l’efficacitÃ© opÃ©rationnelle au SIGNAL IDUNA PARK, et qui, nous l’espÃ©rons, inspirera d’autres organisations sportives Ã poursuivre leurs propres objectifs de durabilitÃ©. Â»

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Rencontrez la lÃ©gende du Borussia Dortmund Karl-Heinz Riedle au stand JA Ã Intersolar 2026

Pour marquer la collaboration entre le Borussia Dortmund et le JA, Karl-Heinz Riedle, ancien international allemand et lÃ©gende du BVB, visitera le stand du JA Ã Intersolar (Hall A2, Stand 380) le mardi 23juin vers 15h30. Les visiteurs auront l’opportunitÃ© de prendre une photo avec l’une des figures les plus reconnaissables du club et d’obtenir un autographe.