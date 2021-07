DESOLINATION : un projet europÃ©en de dessalement dâ€™eau de mer avec de lâ€™Ã©nergie solaire concentrÃ©e

Néologisme explicite, DESOLINATION est avant tout un projet européen de 10M€ et 19 partenaires dans 12 pays du l’Union qui développera un couplage efficace et unique en son genre entre l’énergie solaire concentrée et les techniques de dessalement de l’eau. Le premier pilote sera déployé en Arabie Saoudite. Et si c’était la mer à boire…

Le projet Horizon 2020 DESOLINATION a débuté le 1er juin 2021 et durera 48 mois jusqu’en mai 2025. Pendant cette période, des technologies innovantes liées à la fois à l’énergie solaire concentrée et au dessalement seront conçues pour améliorer l’efficacité des concepts existants. Non seulement des améliorations seront apportées sur les systèmes indépendants mais aussi sur leur couplage en profitant des interactions et des potentialités mutuelles. Le système de démonstration final sera une centrale électrique de 2 MW construite en Arabie saoudite réunissant deux technologies prometteuses associées pour la première fois pour atteindre des rendements sans précédent.

De l’eau douce solaire à faible coût et à bon bilan carbone

DESOLINATION se concentre sur la région du Conseil de coopération du Golfe (GCC) pour tester et déployer sa technologie et en particulier ce premier prototype qui sera construit dans les locaux de l’Université King Saud à Riyad, en Arabie Saoudite. Avec des ressources solaires élevées et une forte demande en eau dessalée, il est prévu que le prototype DESOLINATION fournira de l’électricité renouvelable à faible coût (<90€/MWh) et de l’eau douce à faible coût (<0,9€/m3), correspondant aux exigences du pays pour une production d’eau efficace et accessible. En dehors de ces paramètres, le système final bénéficiera également d’une réduction substantielle des émissions de CO2 des systèmes de dessalement traditionnels : 30 % de réduction par rapport aux systèmes d’osmose directe, 40 % de réduction par rapport aux systèmes d’osmose inverse et 70 % de réduction par rapport aux systèmes thermiques de dessalement. DESOLINATION innovera sur différents fronts. Du côté solaire concentré, les mélanges de dioxyde de carbone seront au cœur de l’innovation, conduisant à des cycles d’alimentation plus efficaces et moins coûteux et à des paramètres contrôlables. Côté eau, l’osmose directe sera développée et liée à la distillation membranaire utilisant la chaleur perdue du cycle électrique pour générer de l’eau douce. Enfin, une combinaison unique des cycles de l’électricité et de l’eau permettra au système couplé perturbateur de fonctionner avec une efficacité de conversion élevée de la chaleur perdue en eau douce.

Un projet qui réunit les meilleurs experts mondiaux

Tout au long du projet, les pays de l’UE et du CCG collaboreront pour fournir un démonstrateur technologique de haut niveau. En effet, DESOLINATION rassemble certains des meilleurs experts au monde sur l’énergie solaire concentrée, la conception du cycle énergétique du dioxyde de carbone, les procédés de dessalement, les membranes de séparation et l’intégration de systèmes pour atteindre les objectifs du projet d’un fort potentiel d’absorption du marché après la fin du projet. Composé de 19 partenaires de 9 pays de l’UE et de 3 pays du CCG, le projet comprend 13 universités et centres de recherche de haut niveau (Politecnico di Milano, Fraunhofer Institute, Lund University, Cranfield University, Tekniker, Lappeenranta-Lahti University of Technology, University of Brescia , Technical University of Eindhoven, University of Maribor, Luleå University of Technology, King Saud University, University of Bahrain et German University of Technology) aux côtés de 3 industriels (Baker Hughes, Cobra et ACSP) et de 3 PME (Protarget, Temisth et Euroquality ). Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101022686 (DESOLINATION).