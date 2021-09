JournÃ©e transpyrÃ©nÃ©enne : “PrÃ©sent et Futur de la digitalisation de l’Ã©nergie dans le secteur du bÃ¢timent”- 23 septembre

Le jeudi 23 septembre prochain sera organisée, dans le cadre d’EDIFICAT, une journée virtuelle dédiée à la digitalisation de l’énergie dans le secteur du bâtiment dans le but de générer une réflexion conjointe, des synergies et du réseautage entre les adhérents du Cluster de l’Efficacité Energétique de Catalogne et du Clúster Digital en Catalogne, du Pôle de compétitivité Derbi et de Digital 113 en Occitanie. Cet événement en ligne vise à rapprocher les entreprises des deux côtés des Pyrénées et comportera deux volets différents, d’une part, une table-ronde matinale autour de la thématique “Smart grids et bâtiment” et une session publique de pitch entrepreneuriaux (9h00-13h00), et d’autre part des rendez-vous (14h00-18h00) sur une plateforme B2B avec des participants de Catalogne et d’Occitanie. EDIFICAT est un projet du programme européen de coopération transfrontalière INTERREG POCTEFA, cofinancé par des fonds FEDER.

