La cuisine solaire promue sur la chaÃ®ne de tÃ©lÃ©vision France 24

A l’heure de la grande cause climatique, l’association Les Festins Photoniques intriguent et intéressent de plus en plus les médias. Peut-on vraiment cuisiner à l’énergie solaire sans émettre le moindre gramme de CO2 ? Et oui c’est possible. L’émission de télévision “C’est en France” de FRANCE 24 é réalisé une émission sur la cuisine responsable soucieuse de l’environnement, avec vedette le chef Pierre-André du restaurant solaire Le présage. https://youtu.be/P52WiRGmZSg

« L’émission a été diffusée dans le cadre de l’opération Goût de France. Je suis heureux que la rédaction de France 24 ait choisi la cuisine solaire pour montrer le côté écologique d’une gastronomie française qui se réinvente… » confie Richard Loyen, le joyeux président d’une association qui parle aux ventres pour éveiller les esprits à la transition écologique, grâce à une cuisine solaire créative et conviviale. Pour faire le bon choix dans nos assiettes en sauvant la planète avec la cuisson solaire.

