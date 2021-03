ENGIE et CIC Ouest, partenaires d’un site pilote innovant d’autoconsommation solaire collective en France

ENGIE via sa filiale ENGIE Entreprises & Collectivités accompagne son client CIC Ouest dans sa transition zéro carbone en développant les applications solaires innovantes de son siège à Nantes. Cette opération, qui entre dans la stratégie de développement durable de l’établissement financier, réunit de l’autoconsommation collective pour l’ensemble des sept bâtiments, une borne de recharge pour véhicules électriques et du stockage d’électricité. Cette réalisation se situe sur le territoire de Nantes Métropole particulièrement exemplaire pour la mise en place de solutions innovantes énergétiques respectueuses de l’environnement sur plusieurs infrastructures.

Au sein du 1er groupe bancaire doté du statut d’entreprise à mission, CIC Ouest affiche des ambitions sociales, sociétales et environnementales fortes accompagnées d’engagements majeurs.

CIC Ouest engagé pour une dynamique durable et harmonieuse de son territoire

Faisant du développement adapté et durable du territoire sa raison d’être, CIC Ouest et son réseau de près de 300 agences sur 22 départements, est activement engagé dans la transition énergétique. Les 345 panneaux solaires français installés par ENGIE (571 m² de surface) permettent à CIC Ouest d’autoconsommer une énergie locale en couvrant une partie des besoins en électricité des 7 bâtiments de son siège, le tout couplé à une borne de recharge pour véhicules électriques. Ces installations éviteront l’émission de 10 tonnes de CO 2 par an. « En tant que banque citoyenne qui entend agir pour un avenir durable de ses territoires, il nous est apparu comme une évidence que notre siège social, installé au cœur de la ville de Nantes depuis plus de 25 ans, soit exemplaire en matière énergétique », souligne Mireille Haby, Directrice Générale de CIC Ouest. « Cette installation photovoltaïque performante vient compléter le dispositif des initiatives porteuses de sens que nous soutenons pour le développement d’une métropole nantaise toujours plus innovante, solidaire et responsable ».

Par cette initiative et en collaboration continue avec les acteurs qui agissent pour le climat, CIC Ouest poursuit la mise en œuvre de ses engagements en faveur de la transition énergétique et de la réduction de 30 % de son empreinte carbone, initiés dans le cadre de son plan stratégique ensemble#nouveaumonde 2019-2023.

ENGIE Entreprises & Collectivités apporte son expertise pour modéliser l’énergie de la ville de demain

La solution, parfaitement intégrée au site de CIC Ouest, respecte les contraintes des Architectes des Bâtiments de France. Les panneaux photovoltaïques français installés sur les toits de 3 immeubles, associés à des onduleurs d’origine européenne, produisent localement de l’électricité pour alimenter l’ensemble des 7 bâtiments dans le cadre d’une autoconsommation collective. La puissance solaire de 110 kW efface une partie de la consommation de base d’électricité. Une borne de recharge de véhicules électriques fait également partie du dispositif. En outre, un système de stockage d’électricité complète l’ensemble et permet à CIC Ouest de bénéficier encore plus des avantages de l’électricité solaire et d’accroître son autonomie énergétique, sans les aléas de l’intermittence. Cette solution permet de réduire la puissance appelée au réseau, nécessaire à la charge des voitures électriques du site. Cette installation effectuée par ENGIE Entreprises & Collectivités fournit l’opportunité de modéliser in situ et à petite échelle, la ville de demain d’un point de vue énergétique. Les enseignements obtenus permettront d’accroître le développement de l’autoconsommation solaire, particulièrement importante dans le cadre de la transition énergétique et le développement de la mobilité électrique.

« Nous sommes fiers de mettre notre expertise en solutions durables et novatrices au service de CIC Ouest dans le cadre de cette opération pilote déployée sur la métropole nantaise », souligne Nicolas Cournu, Directeur Energies Renouvelables chez ENGIE Entreprises & Collectivités. « Ce programme illustre avec force la capacité d’ENGIE à accompagner la mise en œuvre des stratégies de nos clients en matière de transition énergétique. »

Encadré

Un site pilote drivé via le programme européen mySMARTLife

Cette réalisation s’inscrit dans le projet européen mySMARTLife en partenariat avec Nantes Métropole, consistant à déployer dans les villes des solutions innovantes pour les tester et les répliquer à plus grande échelle ailleurs dans la ville ou sur d’autres métropoles françaises ou européennes. Le projet MySMARTLife a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne en vertu de l’accord de subvention n° 731297.