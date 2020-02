Ledger/Transatel : laurÃ©ats du TrophÃ©es de l’IoT Business Hub 2020 / BearingPoint avec un projet de blockchain de lâ€™Ã©nergie

Le cabinet de conseil BearingPoint a décerné cette année le Grand Prix IoT Business Hub au projet porté par Ledger Origin et son partenaire en connectivité cellulaire, Transatel. Le projet, consacré à la certification de l’énergie verte pour un acteur majeur de l’énergie en Europe, a marqué le jury par son originalité : la solution sort des sentiers battus grâce à l’enregistrement sécurisé des données dans la blockchain, à travers une connectivité universelle. Le projet représentatif de l’industrie 4.0 a remporté la première place dans sa catégorie Energie et utilities face à Enedis et Sigfox, ainsi que le grand prix toutes catégories.

Le champion français de la sécurité et de la blockchain, Ledger, connu dans le monde entier pour ses portefeuilles physiques de crypto-monnaies, a signé un contrat de service avec l’un des principaux fournisseurs d’énergie en Europe. L’objectif du contrat est de garantir l’authenticité et l’origine de l’énergie verte produite par celui-ci, grâce à des modules de certification de Ledger. Pour connecter ces modules dans le monde entier et en toute sécurité, Ledger a décidé de faire appel à la solution IoT Connect de Transatel.

L’innovation blockchain et connectivité pour authentifier l’électricité verte

Le partenariat entre Transatel et Ledger est le signe que la technologie de la blockchain investit de nouveaux territoires. Loin de se limiter aux crypto-monnaies ou à la traçabilité des produits agroalimentaires, la blockchain est désormais au cœur des relations entre le secteur des services publics et les autorités publiques. Les centres de production d’énergie (centrales solaires, parcs éoliens, etc.) mesurent la quantité d’électricité produite grâce à des compteurs intelligents. Ledger Origin connecte alors son propre dispositif de certification à ces compteurs pour attester l’origine et l’authenticité de l’énergie verte produite. Le montant est ensuite transformé en « jetons », collectés de manière sécurisée par Transatel grâce à sa solution IoT Connect, et enregistrés dans une blockchain dédiée à l’énergie. La R&D a joué un rôle clé dans ce projet innovant, qui permet de garantir la traçabilité de l’énergie verte dans le monde entier, grâce à la délivrance de certificats verts pour les registres nationaux et les bourses de l’énergie.

Une technologie qui répond à un enjeu majeur de responsabilité environnementale

Pascal Gauthier, PDG de Ledger, déclare : « Nous sommes ravis de la décision du jury car nous pensons effectivement que ce projet représente l’avenir : il existe une demande croissante pour la traçabilité des actifs critiques par leur numérisation et leur « tokenisation ». C’est la raison même de la création de Ledger Origin, notre nouvelle unité dédiée aux acteurs industriels. Notre expertise en matière de blockchain et de sécurité est un moyen de remporter l’un des défis les plus importants pour l’avenir de l’industrie : la certification de l’origine des biens matériels critiques digitalisés. » Selon Jacques Bonifay, PDG de Transatel : « Le Grand Prix IoT Business Hub vient couronner chez nous une année d’échanges, de recherche et d’innovation dans l’Internet des Objets, territoire de prédilection de Transatel. Nous sommes particulièrement heureux d’être le partenaire d’un leader de la blockchain, car cette dernière sera l’une des technologies clés pour sécuriser les transactions dans l’Internet des Objets. ». Sylvain Chevallier, Associé chez BearingPoint conclut : « Le projet de Ledger & Transatel répond à un enjeu majeur de responsabilité environnementale, grâce à l’association à la fois innovante et concrète d’une connectivité IoT globale et des fonctionnalités blockchain, afin de certifier et tracer la production et consommation d’énergie verte. C’est pourquoi nous sommes heureux de leur remettre le Grand Prix IoT Business Hub 2020. »

Quid de Ledger ?

Ledger est un expert de la sécurité en matière d’applications de crypto-monnaies et de Blockchain. La mission de Ledger est de sécuriser les crypto-actifs pour les particuliers, les entreprises et les objets connectés. Les solutions de Ledger tiennent dans la combinaison de BOLOS™, son système d’exploitation propriétaire, et de hardware sécurisé (carte à puce à élément sécurisé (SE), modules de sécurité matériels (HSM)). Fondé en France en 2014 par une équipe de 8 experts, Ledger s’est déjà imposé comme le leader mondial en sécurité pour les crypto-actifs. La start-up a vendu plus d’un million de son produit phare, le Hardware Wallet Ledger Nano S et a lancé le Ledger Vault, sa solution dédiée aux institutions financières. Avec des bureaux à Paris, Vierzon, Londres, New York et Singapour, la start-up française propose ses services dans 165 pays. En 2019, Ledger a intégré les pépites du Next40 (les 40 jeunes entreprises françaises les plus prometteuses et susceptibles de devenir des leaders technologiques de rang mondial).