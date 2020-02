Solaire thermique : et pourquoi pas la location ?

Face à la hausse des prix de l’énergie et à la nécessité de déployer les énergies durables à grande échelle, Eklor met en place une solution de location longue durée de centrale solaire thermique pour les organisations privées et publiques, via son activité Eklor Invest. Comment ça marche ? Eklor Invest investit à la place du maître d’ouvrage via l’installation et la mise en service de centrales solaires thermiques dans le cadre de contrats de location qui incluent le suivi, la maintenance et l’information périodique sur les performances réalisées.

Le montant du loyer mensuel est déterminé en amont du contrat entre les deux parties, il est calculé sur les économies d’énergies réelles. Le loyer est fixe durant toute la durée du contrat. En fonction du matériel installé et des travaux à réaliser, la durée moyenne d’un contrat Eklor Invest se situe entre 7 et 12 ans. Les cibles d’une telle offre originale : collectivités, entreprises du tourisme, secteur médico-social, agriculture, petite industrie, tertiaire, logements collectifs…de nombreux projets sont éligibles. La location, une façon d’avoir toujours son installation solaire thermique sous l’œil d’un professionnel expert qui en assure l’entretien et la maintenance !