CÃ©lÃ©bration du 200Ã¨me anniversaire de la naissance dâ€™Edmond Becquerel, le 24 mars 2020 Ã  Paris

Daniel Lincot, directeur au CNRS, Institut Photovoltaïque d’Île de France (IPVF) et son confrère Bertrand Lavédrine du Centre de Recherche sur la Conservation – CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, Ministère de la Culture, ont eu la riche idée de célébrer, en cette année 2020, les travaux d’Edmond Becquerel, en mettant un accent particulier sur la découverte de l’effet photovoltaïque et la photographie. La tenue de ce symposium qui s’annonce passionnant se déroulera à l’occasion de la Célébration du 200ème anniversaire de la naissance du chercheur de génie !

La dimension internationale des recherches d’Edmond Becquerel ne fait aujourd’hui aucun doute. L’interdisplinarité entre la chimie et la physique, et l’actualité de ses travaux sont soulignées dans le monde entier, en particulier pour le photovoltaïque dans le contexte de la transition énergétique. Lors de ce symposium, les hommages à l’homme et à ses travaux de recherches se feront sous la forme d’une alternance d’exposés spécialisés et grand public et d’une conférence grand public en fin de journée. L’initiative est soutenue au niveau international par le comité des lauréats du prix Becquerel décerné lors des conférences photovoltaïques européennes depuis 1989, à l’occasion du 150ème anniversaire de la publication de l’article fondateur.

Au programme du Symposium Edmond Becquerel du 24 mars 2020 animé par Daniel Lincot (CNRS-IPVF) et Bertrand Lavédrine (MNHN), de nombreuses thématiques inspirées seront commentées par des experts reconnus. Entre autres : « Une passion pour la lumière extrême »,Gérard Mourou (Prix Nobel de Physique 2018, IZEST, Ecole polytechnique), « Panorama de la vie et de l’œuvre d’Edmond Becquerel » Daniel Lincot (CNRS-IPVF), « Les Becquerel, une lignée d’expérimentateurs »,Christine Blondel (historienne), « L’actinomètre électrochimique et la découverte de l’effet photovoltaïque », Jérôme Fatet (Université de Limoges), « De la phosphorescence au rendement ultime des cellules solaires »,Jean François Guillemoles (CNRS-IPVF), « 30 ans de prix Edmond Becquerel pour le photovoltaïque », Joachim Luther (ISE Fraunhofer), « Statut et perspectives des technologies photovoltaïques actuelles », Joachim Luther and Stephan Glunz (ISE Fraunhofer), « L’industrie photovoltaïque en France », Xavier Daval (SER), Richard Loyen (ENERPLAN), « Des cellules à colorants aux cellules solaires perovskite : Une nouvelle voie pour la conversion photovoltaïque», Michael Graetzel (EPFL, Lausanne)

Encadré

Qui était Edmond Becquerel ?

Edmond Becquerel est né le 24 mars 1820. Il mena ses recherches et ses enseignements au Muséum d’Histoire Naturelle et au Conservatoire National des Arts et Métiers et fut membre puis président de l’Académie des Sciences. Il est à l’origine d’avancées majeures dans l’étude des effets de la lumière sur les matériaux, avec en particulier la découverte de l’effet photovoltaïque, l’invention du premier procédé de photographie en couleur, l’étude de la phosphorescence. Ses travaux sont reconnus dans le monde entier. Pourtant il est resté largement méconnu en France, au contraire de son père Antoine et surtout de son fils Henri, découvreur de la radioactivité. La célébration du bicentenaire de sa naissance est une opportunité de rendre hommage à un très grand savant oublié.

