GreenYellow met en service 4 centrales solaires au BrÃ©sil pour approvisionner des magasins de bricolage

GreenYellow a contractualisé avec le groupe Lojas Quero-Quero, le détaillant de Rio Grande do Sul, l’installation de six centrales photovoltaïques d’une capacité installée totale de 7,80 MWc. Pour l’heure, quatre unités solaires viennent d’être raccordées dans les États du Rio Grande do Sul et du Paraná. Elles disposent d’une capacité totale de 5,63 MW. Une fois que les six centrales seront toutes connectées, elles garantiront le bon fonctionnement du réseau du détaillant, qui compte plus de 500 magasins.

Ces derniers mois, quatre des six centrales solaires qui ont été contractées en 2021 avec Lojas Quero-Quero, ont été raccordées aux réseaux des concessionnaires dans le sud du pays. En conséquence, l’accord prévoyant une capacité installée de 7,80 MWc a déjà fourni 5,63 MWc, ce qui permettra d’alimenter 60 % des opérations des magasins du client. Selon Peter Furukawa, PDG de Lojas Quero-Quero, l’adoption de l’énergie solaire comme fondement des opérations de l’entreprise est une manière pour elle de s’inscrire dans le vaste mouvement de transition énergétique encouragé par le Brésil actuellement. Ce choix a permis au pays de progresser rapidement dans le classement mondial des pays connaissant la plus forte croissance dans ce domaine. “Il est très positif pour notre entreprise d’opter pour l’utilisation de l’énergie photovoltaïque pour plusieurs raisons, telles que l’alignement sur le concept ESG (Environnement, Social et Gouvernance), l’exploitation d’une ressource abondante au Brésil et, également, la réduction des coûts“, déclare Peter Furukawa. Pour Marcelo Xavier, Directeur Général de GreenYellow Brésil, les deux autres centrales situées à Guaíba (RS) et Mondaí (SC), incluses dans le contrat et actuellement en cours de réalisation, devraient être raccordées au réseau électrique au cours du second semestre de cette année.”GreenYellow est fier d’être associé à des organisations telles que Lojas Quero-Quero, en tant que fournisseur d’énergie propre grâce à nos projets de production distribuée. Nous considérons cette opportunité comme un privilège et une grande responsabilité. Le secteur de la vente au détail au Brésil présente un potentiel de croissance considérable, avec environ 4,8 millions d’entreprises actuellement en activité“, ajoute Marcelo Xavier.