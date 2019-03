Le Nouveau Monde se dÃ©voile Ã  Perpignan du 29 au 31 mars

Si Salvador Dali a décrété que la gare de Perpignan était le centre du Monde, le Nouveau Monde prendra lui son envol du Palais des Congrès de la capitale catalane du 29 au 31 mars prochain. Un forum de 3 jours pour découvrir, échanger et créer des solutions ensemble pour une planète bleue plus verte !

Faut-il douter ou espérer ? Faut-il renoncer ou imaginer ? Meurtri par les dégradations environnementales, bouleversé par des changements climatiques, inquiet des ravages d’une industrialisation polluante et balafré par les excès d’une agriculture intensive, notre monde souffre. S’asphyxie. Survit. Face à l’urgence, il nous faut réagir. Car si le constat semble effrayant, il n’en est pas moins stimulant. Fédérateur. Prometteur et engageant. C’est en substance le message porté par Marie-France Marchand-Baylet Vice-présidente du Groupe La Dépêche et Eric Scotto, Président & Co-fondateur d’Akuo Energy, les deux instigateurs de ce forum de Perpignan porté par un vent d’optimisme.

Car oui, l’oxygène de nos demains existe. Le Nouveau Monde sera l’occasion de découvrir des pistes nouvelles de biodiversité, des ressources énergétiques inédites, des modes de transports revisités, des modèles économiques encore plus équitables, un aménagement du territoire réfléchi et adapté. Autant d’initiatives susceptibles de transformer nos vies et sublimer l’héritage que nous léguerons aux générations futures. Santé, agriculture, alimentation, habitat, citoyenneté… d’audacieux paradigmes se créent, s’organisent, collaborent et nous projettent dans un monde meilleur aux relations sociales apaisées.

Parmi les personnalités engagées autour de ce forum, on retrouve à la présidnce du comité d’honneur Michal Kurtyka, président de la COP24, secrétaire d’État auprès du ministère de l’Énergie et de l’Environnement de la Pologne, Trois autres personnalités complètent ce comité d’honneur, Jean Jouzel, climatologue et glaciologue français, Bertrand Piccard, psychiatre et aéronaute suisse, fondateur de la Fondation Solar Impulse et Cyril Dion, écrivain, réalisateur (Documentaire Demain), poète et militant écologiste français. Ces derniers soutiennent Le Monde Nouveau et jouent un rôle fort dans les grandes orientations du programme où six grandes thématiques seront mises en avant au sein de toutes les filières concernées.

• ÉNERGIES RENOUVELABLES ET CLIMAT

Les avancées et les innovations en matière d’énergie solaire, photovoltaïque, thermique, éolienne, marémotrice, hydroélectrique, de géothermie et de biomasse, etc.

• SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

E santé et chirurgie robotisée, les avancées de la recherche, les neurosciences, les biocosmétiques, les nouveaux services à la personne, etc

• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET MOBILITÉS

Les smartcities, les équipements et nouveaux matériaux, la domotique, la gestion des réseaux et des flux, les architectures et territoires durables, la mobilité partagée, connectée et autonome, les véhicules autonomes et les nouveaux moyens de transport, etc.

• AGRICULTURE ET ALIMENTATION

La paysannerie 2.0, la permaculture, l’hydroponie, l’alguaculture, l’agroforesterie, la viniculture, les régimes végétariens ou vegans, le locavore, les nouveaux systèmes d’approvisionnement de nos villes, etc.

• PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le zéro-déchet, l’économie circulaire, les nouvelles filières et solutions recyclage, la préservation des sols et des ressources, la mode éthique, design et nouveaux matériaux, etc.

• NOUVELLES CITOYENNETÉS

Les nouvelles formes d’engagement et de solidarité, la démocratie participative, l’e-citoyenneté et l’opendata, le budget participatif et le community organizing, les nouveaux modes de travail et de formation, etc.

Encadré

Le manifeste du Monde Nouveau

Créons ensemble un monde souhaitable et solidaire

Le Monde Nouveau, le défi de tous

• Protéger un environnement unique, créer un récit positif, construire un chez-soi commun et engager une démarche globale.

Le Monde Nouveau, un outil de croissance

• Dynamiser l’économie par le développement durable, favoriser l’émulation collective, anticiper l’avenir et mettre en place des projets porteurs de solutions.

Le Monde Nouveau, une approche collaborative

• Façonner une société engagée, faciliter les synergies entre acteurs, incarner le changement, célébrer nos talents et nos idées.

