Le systÃ¨me SunAÃ©ro souffle le chaud pour les Ã©lÃ¨ves de primaire de lâ€™Ã©cole de Carnoules dans le Var

Une Ã©cole Ã©lÃ©mentaire Ã Carnoules installe pour la 1Ã¨re fois un chauffage aÃ©rothermique solaire SunAÃ©ro pour chauffer et renouveler lâ€™air dâ€™une classe de primaire. Avec cette 1Ã¨re installation, Solar Brother rentre avec ambition sur le marchÃ© des collectivitÃ©s, des bureaux et autres secteurs BtoB.Â Â

Solar Brother, acteur engagÃ© depuis prÃ¨s de 10 ans dans la conception de solutions solaires Ã©cologiques, confirme lâ€™arrivÃ©e de SunAÃ©ro (MÃ©daillÃ© dâ€™Or du concours LÃ©pine 2025), son nouveau systÃ¨me de chauffage solaire aÃ©rothermique connectÃ©, sur le marchÃ© des bÃ¢timents scolaires et publics.

SunAÃ©ro entre Ã lâ€™Ã©cole

Une premiÃ¨re installation pilote vient dâ€™Ãªtre rÃ©alisÃ©e dans une classe Ã©lÃ©mentaire de lâ€™Ã©cole Marie-Claude Vaillant-Couturier Ã Carnoules (83). Ce projet sâ€™inscrit dans une volontÃ© locale forte de mieux ventiler et chauffer durablement les bÃ¢timents scolaires, dans un contexte national oÃ¹ la qualitÃ© de lâ€™air intÃ©rieur dans les Ã©coles est de plus en plus scrutÃ©e. De nombreux rapports et enquÃªtes (rÃ©alisÃ©s notamment par lâ€™Observatoire de la qualitÃ© de lâ€™air intÃ©rieur) ont dÃ©montrÃ© que les classes souffrent encore trop souvent dâ€™air confinÃ©, de taux de COâ‚‚ Ã©levÃ©s, et de systÃ¨mes de chauffage peu efficaces. Dans ce contexte, la mairie de Carnoules a souhaitÃ© tester lâ€™efficacitÃ© du chauffage solaire aÃ©rothermique solaire SunAÃ©ro pour chauffer et renouveler lâ€™air dâ€™une de ses Ã©coles.

Une innovation 100 % franÃ§aise, conÃ§ue et assemblÃ©e Ã Carnoules

Fruit de plus de 20 ans dâ€™expÃ©rience dans le solaire thermique, SunAÃ©ro est un chauffage solaire autonome, Ã©cologique et connectÃ©. Il permet Ã la fois de prÃ©chauffer lâ€™air entrant dans un bÃ¢timent, de renouveler lâ€™air intÃ©rieur et de rÃ©duire la consommation dâ€™Ã©nergie jusquâ€™Ã 30 %. SunAÃ©ro permet de chauffer des espaces allant de 20 Ã 60 mÂ² en utilisant l’Ã©nergie gratuite du soleil. Il gÃ©nÃ¨re une chaleur supplÃ©mentaire de 3 Ã 5Â°C, ce qui permet de rÃ©duire la consommation dâ€™Ã©nergie des systÃ¨mes de chauffage traditionnels et ainsi de rÃ©aliser des Ã©conomies substantielles. SunAÃ©roÂ® fonctionne de maniÃ¨re totalement autonome, sans nÃ©cessiter de raccordement au rÃ©seau Ã©lectrique : le systÃ¨me utilise une sÃ©rie de panneaux solaires modulables qui captent l’Ã©nergie solaire et chauffent lâ€™air entrant. Ce flux d’air est ensuite renvoyÃ© dans la piÃ¨ce par un systÃ¨me de ventilation contrÃ´lÃ©.

La classe pilote : un modulaire Algeco de 40 mÂ² accueillant 24 Ã©lÃ¨ves de CE1 â€“ a Ã©tÃ© Ã©quipÃ© du systÃ¨me il y a deux semaines. Les premiers rÃ©sultats sont trÃ¨s encourageants : une tempÃ©rature intÃ©rieure jusquâ€™Ã 25Â°C atteinte naturellement en journÃ©e, une rÃ©duction de lâ€™humiditÃ© de 60 Ã 40 % pendant la prÃ©sence des enfants, et une ventilation efficace permettant un renouvellement complet de lâ€™air chaque heure. Â« SunAÃ©ro est la rÃ©ponse concrÃ¨te et accessible aux enjeux de chauffage durable et de qualitÃ© de lâ€™air intÃ©rieur dans les Ã©coles et bÃ¢timents publics. Cette installation Ã Carnoules marque une Ã©tape clÃ© de notre dÃ©veloppement. Nous sommes fiers de proposer une solution locale, simple Ã installer et capable de rÃ©pondre Ã un besoin urgent et gÃ©nÃ©ralisÃ© Â» assure Gilles Gallo co-fondateur de Solar Brother. Â Â

Le rafraÃ®chissement nocturne en Ã©tÃ©

Solar Brother Ã©tablira au printemps 2026 un rapport dâ€™analyse sur la production et les gains associÃ©s au chauffage solaire. Les gains attendus sont nombreux. Financiers dâ€™abord grÃ¢ce un apport dâ€™air chaud gratuit permettant de faire des Ã©conomies et dâ€™Ãªtre plus indÃ©pendant de la fluctuation des prix de lâ€™Ã©nergie. Les avantages sont aussi de lâ€™ordre du confort et des usages : la dÃ©shumidification pour lutter contre lâ€™humiditÃ© et agir fortement sur le confort ressenti, le renouvellement de lâ€™air sans ouvrir les fenÃªtres, sans avoir Ã rÃ©chauffer lâ€™air aprÃ¨s fermeture de celles-ci ou encore le rafraÃ®chissement nocturne en Ã©tÃ© pour rÃ©duire les tempÃ©ratures du bÃ¢timent durant la nuit sans climatiseur. Et Christophe Cortes, Maire de Carnoules de conclure : Â« Nous avons souhaitÃ© Ãªtre Ã lâ€™avant-garde en testant ce type de solution. Le bien-Ãªtre des enfants passe aussi par un air de qualitÃ© et un confort thermique constant. Ce projet montre quâ€™avec des partenaires engagÃ©s et de lâ€™innovation, les petites communes peuvent elles aussi Ãªtre actrices de la transition Ã©nergÃ©tique. Â»

EncadrÃ©

Un potentiel de dÃ©veloppement rÃ©gional et national

AccompagnÃ©e par la RÃ©gion Sud, la mairie de Carnoules et son partenaire installateurs La Maison Autonome, Solar Brother prÃ©voit dÃ©jÃ de nouvelles installations dans le Var et Ã Marseille, avec une prochaine Ã©tape prÃ©vue Ã La Londe-les-Maures. Lâ€™entreprise vise Ã court terme les bÃ¢timents scolaires, les bureaux et mÃªme des habitats de loisirs comme des bungalows de camping, souvent confrontÃ©s aux mÃªmes problÃ©matiques de ventilation et de chauffage.Â Fort de sa certification Solar Keymark obtenue en 2024 (garantissant dâ€™excellents rendements thermiques supÃ©rieurs Ã 72%) et de la MÃ©daille dâ€™or obtenue pour SunAÃ©ro et son brevet au Concours LÃ©pine en 2025, Solar Brother ambitionne dÃ©sormais une forte accÃ©lÃ©ration sur le marchÃ© BtoB. Avec dÃ©jÃ plus de 500 unitÃ©s vendues en France et en Europe auprÃ¨s des particuliers, lâ€™entreprise Ã©toffe son rÃ©seau de partenaires installateurs pour rÃ©pondre Ã une demande croissante.