Entreprise/Nepsis, la fintech qui simplifie le financement de la transition Ã©nergÃ©tique des PME et ETI franÃ§aises

La fintech Nepsis annonce une levÃ©e de fonds de 3,5 millions dâ€™euros menÃ©e par Bpifance via son fonds Digital Venture, AFI Ventures, Hoji Ventures, 50 Partners et Ring Capital. Son objectif : accÃ©lÃ©rer le financement de projets de transition Ã©nergÃ©tique, et notamment des projets photovoltaÃ¯ques, portÃ©s par les PME/ETI franÃ§aises, grÃ¢ce Ã une solution dâ€™analyse et de structuration automatisÃ©e des dossiers. Avec une strate dâ€™IA pour conforter les calculsÂ !Â Â

NÃ©e en 2024 de la fusion dâ€™un cabinet de conseil et dâ€™un cabinet Ã impact, la fintech Nepsis est nÃ©e pour rÃ©soudre la problÃ©matique du financement de la transition Ã©nergÃ©tique Ã destination des PME/ETI. Â«Â Le constat est lÃ . Les investissements dans la transition Ã©nergÃ©tique sont souvent trop petits pour les gros et trop gros pour les petits. De notre cÃ´tÃ©, nous concentrons nos efforts sur les projets B2B intermÃ©diaires, entre 100 Kâ‚¬ et 5 millions dâ€™â‚¬ qui restent massivement sous-financÃ©s. Câ€™est un fait. 70 % des PME et ETI peinent Ã structurer ou financer leur transition Ã©nergÃ©tique, lÃ oÃ¹ les grandes entreprises investissent massivement dans la dÃ©carbonation et que les particuliers accÃ¨dent Ã des offres packagÃ©esÂ Â» prÃ©cise Constantin Wolfrom, CEO de Nepsis qui compte Ã ce jour une dizaine de salariÃ©s entre Lyon et Paris.

La solution pour un segment oubliÃ©, celui de la transition Ã©nergÃ©tique des PME et ETI

Pour ce faire, la fintech vient de lever 3,5 millions dâ€™euros afin de trouver sa place et de performer dans cette activitÃ© hautement capitalistique quâ€™est le tiers investissement dans le photovoltaÃ¯que. Â«Â Les projets solaires sont rentables et intÃ©ressants, amortis entre 8 et 12 ans. ProblÃ¨me, au sein des PME et ETI, les dÃ©cideurs manquent de temps pour travailler ce sujet qui nâ€™est pas forcÃ©ment prioritaire. Ils prÃ©fÃ¨rent aussi souvent allouer le CAPEX Ã leur cÅ“ur de mÃ©tier. Câ€™est lÃ que notre plateforme intervientÂ Â» souligne Constantin Wolfrom. Nepsis rÃ©pond Ã cette problÃ©matique en proposant une rÃ©ponse pensÃ©e pour fluidifier et dÃ©mocratiser le financement de ces projets Ã impact. La plateforme connecte ainsi entreprises, banques et installateurs spÃ©cialisÃ©s, en proposant des solutions contractuelles et financiÃ¨res simplifiÃ©es. DestinÃ©e aux installateurs, elle donne Ã leurs clients PME et ETI lâ€™accÃ¨s Ã un accompagnement complet pour le montage, le financement et le dÃ©ploiement de projets de transition Ã©nergÃ©tique. Â«Â Nous sommes lÃ pour lever les freinsÂ comme la complexitÃ© des dÃ©marches ou les cycles de financement longs jusquâ€™Ã 12 mois parfois. Lâ€™absence de solutions adaptÃ©es entre leasing grand public et financements corporate est criante. Nous comblons ce videÂ Â» ajoute Stanislas Pollet COO de Nepsis. Le dispositif mis en place par Nepsis permet ainsi aux entreprises de rÃ©duire leurs charges Ã©nergÃ©tiques et dâ€™initier leur processus de dÃ©carbonation.

Nepsis, une infrastructure technologique complÃ¨te pour dÃ©ployer plus rapidement

Â«Â Le point important qui nous distingue, câ€™est notre infrastructure technologique soutenue par lâ€™IA qui rÃ©duit fortement les risques. GrÃ¢ce Ã notre systÃ¨me de scoring, nous analysons les projets et les entreprises en temps ce rÃ©el et nous parvenons Ã gÃ©nÃ©rer des offres de financement en moins de cinq minutes. AprÃ¨s analyse, nous proposons des contrats clÃ©s en main avec des dÃ©lais autour des 4 Ã 8 semainesÂ Â» poursuit Constantin Wolfrom. Six mois Ã peine aprÃ¨s son lancement, Nepsis a dÃ©jÃ reÃ§u 80 millions dâ€™euros de projets provenant de 150 clients industriels, reprÃ©sentant 2,4 millions dâ€™euros de revenus potentiels. 20 millions dâ€™euros de projets devraient Ãªtre instruits Ã fin 2025. Lâ€™essentiel de ces demandes relÃ¨vent de projets en autoconsommation individuelle. Â«Â Dans un deuxiÃ¨me temps, nous intÃ©grerons lâ€™autoconsommation collectiveÂ Â» confie Constantin Wolfrom. La plateforme compte dÃ©jÃ plus de 30 partenaires installateurs et plus de 10 financeurs partenaires. Ce modÃ¨le vertueux de tiers investissement qui donne lâ€™opportunitÃ© aux installateurs dâ€™entrer au capital de sociÃ©tÃ©s de projets, permet aux entreprises de conserver un cashflow positif sans impacter leur capacitÃ© dâ€™endettement ou leur trÃ©sorerie. Et GwenaÃ«l Hamon, Bpifrance Digital Venture de conclure : Â« Les fondateurs de Nepsis ont brillamment identifiÃ© une faille de marchÃ© et ont su dÃ©velopper, avec des ressources limitÃ©es, une solution ingÃ©nieuse et parfaitement adaptÃ©e au problÃ¨me de financement de projets Ã©nergÃ©tiques de taille intermÃ©diaire. Le succÃ¨s de cette initiative est dÃ©jÃ visible, comme le prouve le pipeline de projets impressionnant, seulement six mois aprÃ¨s le lancement de la plateforme. Nous sommes trÃ¨s heureux de participer au tour de table de cette sociÃ©tÃ© qui Å“uvre pour la transition Ã©nergÃ©tique du secteur commercial et industriel.Â»

EncadrÃ©

Une levÃ©e pour industrialiser et dÃ©ployer le modÃ¨le

Cette levÃ©e de fond de 3,5 millions dâ€™euros en equity permettra Ã Nepsis de :

Recruter des talents tech, data et projet,

Automatiser le traitement de plusieurs centaines de projets,

Finaliser le dÃ©ploiement de sa solution IA de scoring et de structuration,

Atteindre la rentabilitÃ© et financer pour 100Mâ‚¬ de projets (objectif fin 2026).

Ces objectifs seront atteints grÃ¢ce Ã la collaboration avec une trentaine dâ€™installateurs partenaires et le financement de 250 entreprises.