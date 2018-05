Le systÃ¨me rÃ©volutionnaire de surimposition GSE ON-ROOF bientÃ´t disponible

Dans sa philosophie d’innovation, de compétitivité et de sécurité,

GSE Intégration a entrepris toutes les démarches de certifications européennes pour son nouveau produit. Simple, facile à mettre en œuvre sur tous types de couvertures (tuiles, ardoises, tuiles canal), le GSE ON-ROOF SYSTEM bouscule tous les codes de surimposition. Ses trois plots suffisent à rendre le système compatible avec toutes les tuiles et ardoises du marché.

Ils apportent une résistance mécanique inégalée et tous les modules photovoltaïques cadrés peuvent être installés en portrait ou en paysage, sans ajout de rail ou de pièces supplémentaires. Le GSE ON-ROOF SYSTEM va changer et révolutionner le quotidien des installateurs contraints par la tuile canal et l’ardoise.

Voir la vidéo du système…