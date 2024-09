Le systÃ¨me PV ultra lÃ©ger Luxsiol de CrÃ©aWatt Groupâ€™ brille dâ€™argent Ã  BATIMAT 2024

CreaWatt Group’ a reçu la médaille d’argent aux Awards de l’Innovation dans la catégorie gros œuvre structure et enveloppe, décernée par le jury BATIMAT.

La médaille d’argent aux Awards de l’Innovation de BATIMAT récompense le système photovoltaïque ultra-léger et performant Luxsiol, qui est désormais adapté aux toitures en zinc : sa fixation EasyGrip, développée avec Velcro Companies, résiste à des vents de 280 km/h, et permet une adhésion et une absorption de la dilatation du zinc sans risque de détérioration de la toiture. Le panneau est full black pour respecter les préconisations des Architectes des Bâtiments de France. Le potentiel est énorme : en France, la surface des toitures en zinc est considérable, particulièrement à Paris où environ 70 % des toits sont recouverts de ce matériau, représentant près de 22 millions de mètres carrés​.

6 fois plus léger qu’un panneau photovoltaïque standard,

Le panneau photovoltaïque ultra-léger Luxsiol permet d’équiper les toitures des bâtiments professionnels qui ne peuvent supporter le poids des panneaux photovoltaïques traditionnels (surfaces concernées estimées à 100 millions de m² de toiture en France). Luxsiol permet d’équiper tout type de toiture :

toiture terrasse: bitume, PVC, membrane d’étanchéité EPDM (éthylène-propylène-diène monomère)

toiture métallique : bac acier T333/T250

Toiture traditionnelle: toiture en zinc (tasseaux/ joint debout)

Ultra léger, sans cadre aluminium ni verre, Luxsiol est 6 fois plus léger qu’un panneau photovoltaïque standard, sans perdre en puissance : 215Wc/m². Il est très rapide à monter. Le système de fixation EasyGrip a été développé avec le leader mondial de la fixation Velcro Companies. Luxsiol dispose d’une ETN (Certifié : ETN réf A.23.07634, garantie produit de 20 ans, garantie de

performance linéaire de 25 ans). La solution est assurée responsabilité civile fabricant et décennale poseurs par Generali. L’autre avantage de Luxsiol repose sur son contenu bas carbone soit près de -20 % versus un panneau traditionnel et < 550 kg eqCO2/kWc, avec sourcing européen et assemblage en France, à Amilly (45). Dernier point et non des moindres, lUxsiol est homologué anti-reflets et donc compatible pour une installation aéroportuaire.

CréaWatt Group’ expose à Batimat stand H1 W084 du 30 septembre au 3 octobre 2024.

Encadré

Fiche d’identité de l’entreprise

Un site industriel de 14 000 m² à Amilly (Loiret)

85 000 panneaux Luxsiol installés

Création en 2020

50 salariés

13 M€ de CA en 2023

Ambition : devenir le leader français du photovoltaïque léger

Atout : concevoir et produire des solutions solaires innovantes et responsables