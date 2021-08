Le systÃ¨me MiniRail de K2 Systems dotÃ© dâ€™une nouvelle certification ETN Ã©tendue

Le système de rails courts MiniRail de k2 Systems pour toitures en tôle trapézoïdale offre désormais un éventail d’applications encore plus large : les tôles d’acier d’une épaisseur minimale de 0,63 mm, l’EKLIPS® K 45 du fabricant de tôles trapézoïdales ARCELOR MITTAL ainsi que de nombreux modules de fabricants renommés sont désormais certifiés. La nouvelle certification sous ETN permet de réaliser des projets entièrement certifiés et sûrs grâce à une Assurance Décennale en bonne et due forme !

Tôles certifiées d’ARCELOR MITTAL, BACACIER, MONOPANEL et BATRIOC

L’organisme « BUREAU ALPES CONTROLES » a certifié les bacs acier suivants d’une épaisseur minimale de 0,63 mm et conformes au DTU 40.35 pour le MiniRail :

/ ARCELOR MITTAL, référence EKLIPS® K 45

/ BACACIER, référence COVEO 3.45

/ MONOPANEL, référence COBACIER 1003

/ BATIROC, référence BATIBAC 45T

Triplement du nombre de modules solaires approuvés pour le système

Avec la nouvelle certification sous ETN, les modules approuvés ont également été mis à jour et considérablement élargis. Par exemple, les modules des fabricants Longi, Trina Solar, Axitec, Hanwha QCells, Sunpower ou Panasonic sont désormais inclus.

ETN : Enquête de technique nouvelle

En France, l’assurance décennale se base sur la Norme DTU 40.35 (Domaine Technique d’Utilisation pour couverture tôles d’acier nervurées) pour assurer les professionnels. Mais ce DTU ne traite pas le principe de fixation d’un système photovoltaïque ( comme ce système MiniRail) directement dans les tôles trapézoïdales. La certification ETN permet de venir compléter le DTU 40.35 par l’intermédiaire des différents essais réalisés auprès du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). En effet, grâce à cet ETN délivré par le BUREAU ALPES CONTROLES et les essais de chargements mécaniques (pression, aspiration, fatigue) réalisés auprès du CSTB, K2 Systems est en capacité de proposer, comme les années précédentes, la mise en œuvre du système MiniRail tout en respectant la pose de la couverture conforme au DTU. Les autres systèmes de montage de K2 Systems sous ETN sont les systèmes SpeedRail SpeedClip, MultiRail, SingleRail SolidRail, ainsi que le système pour toiture terrasse Dome V (en simple et double orientation).