La Californie va imposer l’installation de panneaux solaires pour les bÃ¢timents neufs et rÃ©novÃ©s

Le régulateur de l’énergie de l’État, la California Energy Commission (CEC), a proposé que l’installation de panneaux solaires et de batteries de stockage soit obligatoire pour la construction et la rénovation de bâtiments commerciaux, publics et résidentiels. L’installation obligatoire de panneaux solaires pour les bâtiments neufs et rénovés est une extension de la décision de la Californie d’introduire l’obligation pour les nouveaux bâtiments résidentiels à partir de 2020.

La California Energy Commission (CEC) a déclaré avoir adopté les normes d’efficacité énergétique des bâtiments 2022 (Code de l’énergie) pour les bâtiments nouvellement construits et rénovés afin de produire des avantages pour soutenir les objectifs de santé publique, de climat et d’énergie propre. Le code de l’énergie 2022 étend l’énergie solaire et introduit des normes de stockage de batteries aux immeubles multifamiliaux de grande hauteur (appartements et condos), hôtels, motels, espaces locatifs, immeubles de bureaux et de bureaux médicaux, cliniques et magasins de détail et épiceries, restaurants, écoles, théâtres, auditoriums et centres de congrès.

L’an dernier, la CEC a introduit la même obligation pour les nouveaux bâtiments résidentiels de trois étages ou moins. Lorsqu’elle a été présentée en 2018, la mesure était la première au niveau de l’État aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde. En mai, la capitale allemande Berlin a adopté une décision similaire. Vienne a introduit un tel code du bâtiment l’année dernière. Selon l’agence de réglementation, au cours des 30 prochaines années, les nouvelles règles apporteront environ 1,5 milliard de dollars d’avantages aux consommateurs et réduiront 10 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer près de 2,2 millions de voitures de la route pendant un an. Les foyers et les entreprises utilisent près de 70 % de l’électricité californienne et sont responsables d’un quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’État.

En plus des nouveaux bâtiments, les normes s’appliquent aux améliorations substantielles des maisons et des entreprises existantes. Au moins 50 % des maisons unifamiliales et près de 60 % des complexes d’appartements de Californie (environ 14 millions de résidences au total) ont été construits avant les premières normes énergétiques de l’État. La mise à jour des bâtiments plus anciens est essentielle pour atteindre les objectifs de l’État en matière de climat et d’énergie propre, a déclaré la commission. La CEC est la principale agence de planification et de politique énergétique de l’État dont la mission est de conduire l’État vers un avenir énergétique 100 % propre. Il adopte des normes tous les trois ans pour augmenter de manière rentable l’efficacité énergétique et réduire l’empreinte carbone des bâtiments. La mise à jour 2022 sera soumise à la California Building Standards Commission (CBSC), qui devrait l’examiner en décembre 2021. Si elle est approuvée, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2023, donnant un an aux constructeurs, entrepreneurs et autres parties intéressées pour se préparer aux changements.