Le systÃ¨me de gestion innovant dÃ©veloppÃ© par Sween booste lâ€™autoconsommation collective

La start ’up à mission Sween gère deux des communautés énergétiques particulièrement dynamiques. Cela se passe dans deux villages, l’un en petite Camargue et l’autre dans l’Aisne. Bilans d’activité de ces associations énergétiques pleines d’avenir.

Les associations Smart Lou Quila (SLQ) et CEMEA (Communauté énergétique de Montigny-En-Arrouaise), respectivement situées dans le Gard, à Le Cailar et dans l’Aisne, à Montigny-En-Arrouaise dressent le bilan de leur activité annuelle. Sur près de 700 opérations d’autoconsommation collective actives en France à la fin 2024, la moyenne du nombre de producteurs est de 2, et la moyenne du nombre de consommateurs est de 10. Smart Lou Quila regroupe 24 producteurs et autant de consommateurs tandis que CEMEA compte 10 producteurs et 45 consommateurs.

Près de 25% d’économie sur la facture énergétique

Pour Smart Lou Quila, active depuis 2021 et située à Le Cailar, la part de l’énergie consommée par les membres issus de l’autoconsommation collective (autoproduction collective) est passée de 5 à 12% entre 2023 et 2024. Dix nouveaux membres ont rejoint l’opération cette année et l’association cherche maintenant à recruter des consommateurs pour pouvoir mieux valoriser les surplus encore disponibles. Pour CEMEA, dans l’Aisne, l’opération a démarré le 1er décembre 2023 avec une dizaine de membres. A ce jour, le projet regroupe 45 consommateurs, soit une progression exceptionnelle. Encouragée par la Municipalité qui met gratuitement à disposition ses propres surplus d’énergie, notamment via des bornes de recharges de véhicules électriques (IRVE), cette opération aura permis de valoriser localement 21 MWh d’énergie renouvelable

locale. Au final, pour ces deux opérations, cela peut représenter pour les membres près de 25% d’économie sur la facture énergétique et bien au-delà en prenant en compte la part autoconsommée individuellement.

Un système de gestion innovant

La jeune entreprise innovante Sween est aux commandes de ces deux opérations. Elle présente une offre complète dans le domaine des communautés énergétiques, de l’autoconsommation collective et des réseaux énergétiques intelligents. Issue de ses activités R&D, Sween met à disposition une suite technologique permettant l’optimisation et le pilotage de ces opérations. Basé sur le temps réel, cet écosystème est constitué d’équipements de communication notamment appairés aux compteurs communicants de type Linky (système TeeKY® by Pilo). Une plateforme de suivi est disponible pour les gestionnaires des opérations (SweenGo®) tandis que les usagers ont accès à une application de suivi en temps réel de leur production et de leur consommation, mais aussi de celles de la communauté (SweenApp®). Ils peuvent ainsi se situer par rapport à leurs propres habitudes et bénéficier d’un ou/l les accompagnant dans la sobriété énergétique. Afin de diversifier leur offre et de la proposer au plus grand nombre, Sween proposera bientôt aux installateurs locaux une solution clé en main leur permettant de proposer l’autoconsommation collective directement à leurs clients.