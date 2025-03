European Energy annonce un EBITDA de 144 millions d’euros et la signature de 1,8 GW de contrats d’achat d’Ã©lectricitÃ©

Le groupe danois European Energy qui compte plus de 800 salariés de 43 nationalités différentes dans 29 bureaux dans le monde a publié ses résultats avec un EBITDA de 144 millions d’euros en 2024 et celui du 4ème trimestre, historiquement élevé, à 155 millions d’euros. Un solide pipeline de projets et l’amélioration des conditions de marché ouvrent la voie à une reprise de la croissance en 2025. Dans les faits marquants de 2024, le groupe a sécurisé 1,8 GW de contrats d’achat d’électricité. Sa diversification et sa présence dans 25 pays sont des atouts majeurs pour sa résilience économique et sa croissance. En France, European Energy développe plus spécifiquement des projets photovoltaïques et agrivoltaïques !

L’EBITDA d’European Energy pour l’année 2024 s’est élevé à 144 millions d’euros, en baisse par rapport aux 178 millions d’euros en 2023 et en deçà des prévisions initiales de 230 millions d’euros. Le bénéfice avant impôts a également diminué pour atteindre 41 millions d’euros, contre 126 millions d’euros l’année précédente. Le résultat après impôts s’est élevé à 45 millions d’euros. Des prix de l’énergie plus bas qu’attendus et le report de certaines cessions expliquent la performance du groupe.

« Nous assistons à une stabilisation des prix de l’électricité »

Le quatrième trimestre 2024 a enregistré les meilleures performances financières de l’histoire de l’entreprise, avec un bénéfice brut de 176 millions d’euros, un EBITDA de 155 millions d’euros et un résultat avant impôts de 114 millions d’euros. Cependant, la baisse des prix de l’électricité au cours du premier semestre et les retards dans l’approbation des ventes de projets au quatrième trimestre ont affecté la performance globale. « Malgré le fait que les résultats financiers n’aient pas répondu à nos attentes, nous avons démontré que nous avons atteint un EBITDA et un bénéfice avant impôts significatifs, même dans des conditions macroéconomiques difficiles. Nous avons également posé des bases solides pour 2025. Certains désinvestissements prévus en 2024 auront lieu en 2025, et nous assistons à une stabilisation des prix de l’électricité ainsi qu’à une baisse des taux d’intérêt », a déclaré Knud Erik Andersen, PDG d’European Energy.

Un portefeuille diversifié

En 2024, European Energy a démarré les opérations de sa première installation Power-to-X, raccordé au réseau son premier projet en Australie, démarré la construction de son premier projet éolien en Grèce et entamé les travaux de son premier parc solaire en Lettonie. En outre, des activités de construction ont débuté sur plus de sept marchés différents au cours de l’année. Cette activité reflète un portefeuille diversifié sur les 25 marchés de l’entreprise. European Energy souhaite renforcer sa présence dans le stockage par batteries après la construction, en 2024, d’un pipeline d’environ 21 GWh de projets au Danemark, en Lituanie, en Suède, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en Australie. Les revenus d’European Energy sont entièrement éligibles à la taxonomie de l’UE pour les activités durables. European Energy compte au total sept activités éligibles à la taxonomie, ce qui démontre la contribution de l’entreprise à l’atténuation du changement climatique.

Un demi-million de tonnes de CO2 évitées

Avec 2 079 GWh d’électricité renouvelable produite par ses propres actifs, European Energy a réussi à éviter près d’un demi-million de tonnes de CO2 grâce à l’énergie renouvelable produite par ses propres actifs d’énergie renouvelable. Cela représente une augmentation de 15 % par rapport à 2023. « Nous restons déterminés à mettre en œuvre nos priorités stratégiques en 2025. Cela signifie que nous devons adapter notre organisation à la croissance de notre pipeline et apporter de la valeur à toutes nos parties prenantes. Nous avons créé une forte dynamique au cours du dernier trimestre de 2024 et, grâce à l’amélioration des conditions de marché, nous nous attendons à une année de croissance renouvelée pour l’entreprise », a déclaré Jens Due Olsen, président du conseil d’administration d’European Energy.

La filière française très présente dans le PV et l’agrivoltaïsme

En 2025, le groupe prévoit d’inverser la tendance baissière des résultats financiers de 2024. Même si des risques externes subsistent, l’entreprise s’attend à une amélioration de la situation globale du marché des énergies renouvelables au cours de l’année à venir. European Energy prévoit un EBITDA pour 2025 de l’ordre de 200 à 300 millions d’euros. En France, European Energy développe des projets photovoltaïques et agrivoltaïques en co-construction avec les propriétaires exploitants et en concertation avec tous les acteurs du territoire. La filiale française est présente dans l’Hexagone avec une équipe d’experts répartis dans plusieurs agences (Lille, Toulouse, La Rochelle). En 2025, plus de 800 MW de projets agrivoltaïques sont en cours développement sur tout le territoire.