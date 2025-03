CVE passe le cap des 100 millionsâ‚¬ de CA en 2024 et maintient son objectif de 1 GW de capacitÃ© installÃ©e en 2025

Malgré un environnement complexe en 2024, marqué par des incertitudes politiques, des défis réglementaires et des tensions sur les réseaux électriques, l’entreprise à mission CVE qui compte aujourd’hui 500 collaborateurs a démontré sa capacité d’adaptation et la force de son collectif. Au cours de l’année, le producteur indépendant français d’énergies renouvelables a structuré ses activités solaires en France et diversifié son portefeuille avec des projets complexes intégrant des volets d’autoconsommation. CVE accélère par ailleurs son développement dans l’agrivoltaïsme avec 403 MW de portefeuille sécurisé.

En 2024, les projets solaires de CVE France représentaient 3,5 % de la puissance totale mise en chantier en France, confirmant la place de l’entreprise dans le paysage énergétique national et sa contribution à la transition énergétique. En parallèle, la trajectoire de CVE dans le biogaz s’est consolidée avec une croissance de 10 % de son parc, en ligne avec les ambitions du Groupe. CVE Biogaz souhaite contribuer activement aux ambitions de la filière française, qui vise à porter la part de gaz renouvelable et bas carbone à 20% de la consommation nationale en 2030, contre 2% aujourd’hui.

« L’année 2025 s’ouvre sous le signe de la robustesse, avec deux succès financiers majeurs : la finalisation d’un financement structuré de

202 millions d’euros pour un portefeuille de 203 MWc de centrales solaires et une levée de fonds equity de 70 millions d’euros dédiée au biogaz. Ces succès confirment la confiance renouvelée de nos partenaires financiers et renforcent notre ambition de développer une production décentralisée et durable, au service de la décarbonation des entreprises, des collectivités et du monde agricole » concluent Pierre de Froidefond, Hervé Lucas et Arnaud Réal del Sarte, codirigeants de CVE.

Encadré

CVE en quelques chiffres !

• Chiffre d’affaires 2024 : 104 M€* (74% pour le solaire et 26% pour le biogaz)

• Parc en construction et exploitation : 885 MW, 600 parcs solaires et 12 unités de méthanisation

• Portefeuille sécurisé : une progression notable de 635 MW, portant le total à 3,6 GW

• Position financière robuste : une trésorerie de 220 M€ au 31 décembre 2024, à un niveau confortable pour soutenir les ambitions du Groupe.

Perspectives 2025

• Un chiffre d’affaires compris entre 130 et 140 M€, avec un taux de marge d’EBITDA en hausse compris entre 52 % et 54%.

• Une ambition forte : atteindre 1 GW de capacité solaire et détenir un parc de 19 unités de méthanisation d’ici fin 2025