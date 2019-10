Le Super U de Gorron (53) va prochainement accueillir des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur son parking

Le Super U de Gorron devient un acteur engagé de la transition énergétique. Situé en Région Pays de la Loire, dans le département de la Mayenne, au nord de la ville de Laval, le Super U de Gorron souhaite s’inscrire dans une démarche de développement durable en produisant de l’électricité renouvelable afin de maîtriser et couvrir une partie de ses besoins énergétiques. En février 2019, la direction du magasin a mandaté le bureau d’études Solara Ingénierie, spécialiste de l’énergie dans les centres commerciaux et acteur important du développement de l’autoconsommation photovoltaïque pour les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), pour lancer un appel d’offre portant sur la mise en place d’une centrale solaire en autoconsommation. Ce dernier a choisi Legendre Energie pour équiper le parking aérien du Super U d’ombrières photovoltaïques.

Dotée d’une puissance de 288 kWc, cette future installation photovoltaïque en autoconsommation produira 300 000 kWh chaque année, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 120 foyers. Celle-ci permettra également de couvrir 24% des besoins énergétiques du magasin en produisant de l’électricité verte, locale et durable. Les travaux commenceront en janvier 2020 pour une mise en service prévue au cours du premier semestre de cette même année. La maintenance de la centrale solaire sera également effectuée par Legendre Energie qui dispose d’une filiale spécialisée en exploitation.