GEG lÃ¨ve plus de 9 millions dâ€™euros auprÃ¨s de la Banque des Territoires pour le dÃ©veloppement de ses projets EnR

GEG et la Banque des Territoires confirment leur confiance et leurs engagements mutuels en signant un protocole d’investissement dans lequel la Banque des Territoires apportera jusqu’à 9,25 millions d’euros complémentaires pour aider au financement et ainsi à la réalisation des projets d’énergies renouvelables de GEG ENeR. Partenaire historique de GEG depuis 2011, c’est la seconde fois que la Banque des Territoires soutient financièrement GEG, portant son investissement global à 20 millions d’euros.

130 millions d’euros investis par GEG entre 2019 et 2022, pour atteindre 400 GWh/an de production

GEG ENeR a de nombreux projets en développement, qui seront soutenus financièrement par la Banque des Territoires. L’apport de fonds de la Banque des Territoires permettra de financer des projets dans toutes les filières en développement de GEG ENeR à savoir hydroélectricité, éolien et solaire photovoltaïque. Le Groupe GEG s’est donné pour objectif stratégique d’atteindre 400 GWh/an de production d’électricité 100 % renouvelable, à fin 2022. Ces 400 GWh/an correspondent à l’équivalent des besoins en énergie de tous les particuliers grenoblois (166 000 habitants). Cet ambitieux plan de développement des énergies renouvelables implique la mobilisation de moyens financiers importants : 130 millions d’euros. GEG doit par conséquent trouver les ressources nécessaires à la réalisation de ses investissements, facteur clé de réussite de son plan de développement.

La Banque des Territoires, actionnaire historique de GEG ENeR, soutient à nouveau financièrement le développement de ses projets ENR

C’est dans cette logique que GEG a sollicité son partenaire financier historique et privilégié : la Banque des Territoires du groupe Caisse des Dépôts. Entrée au capital de GEG ENeR, filiale de production de GEG, dès 2011, avec pour objectif d’accompagner la réalisation de projets d’énergies renouvelables territoriaux, son engagement alors était de 11 millions d’euros. Ce nouvel investissement de plus de 9 millions s’inscrit pleinement dans le cadre de son action au bénéfice de territoires plus durables.

Philippe Lambert, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des Territoires, confirme : « Avec ce nouvel investissement, nous renforçons significativement notre partenariat avec GEG, acteur territorial de la production d’énergies renouvelables, mais aussi avec ses principaux actionnaires, la ville de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole. C’est autant un enjeu de développement économique que de transformation d’un territoire « bas carbone ».

Encadré

Financement de trois centrales solaires dans la région AuRA

Le partenariat de GEG avec la Banque des territoires permettra ainsi de développer 3 projets de centrales solaires dans la région AuRA:

- La Buisse (Isère) : centrale au sol de 3 MWc

- Les Galles (Drôme) : centrale au sol de 2,6 MWc

- Susville (Isère) : centrale au sol de 13 MWc qui vient compléter la centrale actuelle de 5 MW

Actuellement, le parc solaire de GEG compte 24 centrales photovoltaïques.