Avec 20 millions d’euros collectés, Lendopolis a notamment financé plus de 300 centrales solaires

Lendopolis, plateforme de financement participatif exclusivement dédiée au prêt rémunéré entre entreprises et particuliers appartenant au groupe KissKissBankBank&Co, annonce avoir collecté 20 millions d’euros dans le financement participatif des énergies renouvelables depuis sa création. Filiale de La Banque Postale depuis 2017, Lendopolis conforte sa place d’acteur central dans l’accompagnement de la transition énergétique française.

Plus de 300 centrales solaires financées en France

En 3 ans d’existence, Lendopolis réunit 30.000 inscrits sur la plateforme. 72 projets centrés sur les énergies renouvelables ont été financées depuis 2016, dont une majorité de centrales solaires photovoltaïques (plus de 300 centrales) en France. Au total, ce sont 15.000 tonnes d’émission de CO2 qui ont été évitées grâce aux projets financés par Lendopolis grâce au développement de centrales solaires. Lendopolis a également financé des projets dans l’éolien, l’autoconsommation et dans la rénovation d’éclairage public.

Exemples de projets en cours :

● Centrale solaire Total Quadran Rouez : financement d’une centrale solaire au sol développée par Total Quadran à Rouez-en-Champagne dans la Sarthe (72).

● Centrales solaires Eco Apex Bouches-du-Rhône : Financement de six centrales solaires photovoltaïques développées par Apex Energies et Eco Green Holding et situées dans les Bouches-du-Rhône (13).

Grâce au réseau de La Banque Postale Lendopolis a pu proposer, dans certaines agences du réseau (principalement en Nouvelle Aquitaine, Occitanie et PACA), des possibilités d’investissement dans les projets locaux d’énergies renouvelables. Ainsi, La Banque Postale offre à ses clients des possibilités d’investissements verts rémunératrices, dans des projets proches de chez eux. Il est à noter que d’après une étude IFOP*, 63% des Français déclarent accorder de la place à la finance responsable et aux impact environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements.

*10e enquête IFOP pour Vigeo Eiris et le FIR : “L’intérêt des Français pour la finance responsable se confirme”