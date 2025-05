Innovations Intersolar 2025 : Â« From Base to Peak Â», K2 Systems fait passer l’installation photovoltaÃ¯que au niveau supÃ©rieur

K2 Systems a présenté ses innovations à Munich sous la devise du salon « From Base to Peak ». Des carports aux pleins champs, des façades aux toitures inclinées et terrasses, une solution adaptée existe pour presque chaque domaine d’application. L’assistant numérique K2 KAI a été au cœur des nouveautés, accompagné d’innovations complémentaires en matière de logiciels, de systèmes de montage et de services.

« Notre objectif est de rendre la planification et l’installation plus rapides, plus faciles et plus économiques pour les professionnels du photovoltaïque et de proposer des solutions efficaces dans le secteur C&I en particulier », explique Katharina David, co-CEO de K2 Systems. « From Base to Peak » est bien plus qu’un jeu de mots avec des noms de produits. La devise du salon reflète l’évolution de l’entreprise, qui est établie dans l’industrie solaire depuis plus de 20 ans : « Nous nous sommes développés de manière stratégique, passant d’un spécialiste des toitures à un fournisseur de solutions complètes de systèmes de montage pour presque toutes les applications », résume-t-elle. « Toutes nos solutions reposent sur un concept modulaire commun : les produits et les services sont idéalement coordonnés, évolutifs et flexibles à utiliser. » Les étapes clés d’un cycle de projet – planification, montage et documentation – sont numériquement accompagnées et interconnectées. Cela permet d’éliminer les étapes intermédiaires chronophages et donc de gagner en efficacité.

K2 KAI : Intelligent. Rapide. Toujours disponible

« Who the Hook is KAI ? ». « K2 KAI est un assistant numérique assisté par l’IA qui fournit une assistance 24 heures sur 24 dans la planification et l’installation des systèmes de montage K2, répond aux questions et aide à la prise de contact », explique Katharina David en présentant le nouveau « K2nian ». Des zones thématiques structurées vous invitent à explorer et à approfondir votre connaissance de l’univers de K2. L’outil mène des dialogues dynamiques avec l’utilisateur, fournit des réponses en temps réel et offre ainsi une grande utilité. Pourquoi l’entreprise s’appuie-t-elle sur l’IA, malgré le soutien personnel éprouvé ? « C’est tout simple : nous offrons à nos clients un partenaire de dialogue intelligent qui vient enrichir de manière digitale notre promesse de service. Simple, direct et sans délai d’attente, surtout si l’interlocuteur personnel n’est pas disponible » poursuit-elle.

Trouver au lieu de chercher : MyK2 Dashboard comme cockpit central

Les experts numériques de K2 Systems ont également repensé et élargi l’interface utilisateur du compte gratuit MyK2 en y ajoutant des fonctions supplémentaires. « Les utilisateurs de MyK2 disposent désormais d’un cockpit central comme point de départ de leur voyage dans l’écosystème numérique de K2 Systems », déclare Willem Haag, co-PDG. La structure couvre l’ensemble du cycle du processus. Le tableau de bord clair permet aux professionnels du photovoltaïque d’accéder à l’application K2 DocuApp pour la collecte de données et la documentation sans papier, au logiciel de conception K2 Base pour la planification de projets et à des fonctions pratiques telles que MyK2Price et MyK2RoofHook dans la région DACH – toutes accessibles en un clic. De plus, le catalogue de produits et les dessins techniques sont rapidement accessibles à partir d’ici, et les annonces de dates pour les salons et les webinaires ainsi que K2 News peuvent être trouvées de manière centralisée. Pour favoriser la motivation et le développement personnel, le cockpit affiche aussi la progression de l’utilisateur dans les Formations K2 sur différents sujets.

Vertical goes Digital : Les systèmes de façade seront désormais planifiables dans K2 Base à partir de juin

En Allemagne, par exemple, moins d’un sur mille du potentiel des façades a été exploité jusqu’à présent, comme le souligne l’Institut Fraunhofer ISE dans son rapport sur le photovoltaïque. De larges surfaces de façade sont disponibles, en particulier dans le commerce et l’industrie – des domaines où les coûts énergétiques sont un facteur décisif pour la rentabilité et la compétitivité. C’est ce que confirme également l’association industrielle européenne SolarPower Europe dans son rapport « Global Market Outlook For Solar Power 2024-2028 », qui souligne que l’intérêt pour le photovoltaïque dans le segment C&I augmente dans le monde entier – renforcé par le soutien politique, les incitations financières, les avancées technologiques et les modèles commerciaux innovants.

Comme K2 Systems le démontrera au salon Intersolar, il existe des solutions de système de montage adaptées aux systèmes photovoltaïques verticaux : qu’il s’agisse de béton, de maçonnerie, de tôle ondulée ou d’isolation thermique-les systèmes K2 WallPV introduits avec succès ces derniers mois, offrent une solution adaptée à chaque type de façade. Parfaitement adaptables à la taille des bâtiments industriels et commerciaux, les systèmes peuvent être utilisés dans les bâtiments neufs et existants. Ce que de nombreux clients voulaient et vont maintenant célébrer : les systèmes de façade pourront être planifiés à partir de juin 2025 dans l’outil de conception K2 Base. Cela signifie que les installateurs solaires peuvent réaliser l’ensemble du processus du projet, de la planification à l’installation, de manière autonome. Dans le logiciel, après avoir cliqué sur le toit plat sous « Type de toit », ils ont le choix entre le toit et la façade. Dans l’étape suivante, ils peuvent choisir entre quatre types de façades :

• Béton

• Brique

• Tôle trapézoïdale

• Tôle ondulée

Le programme dessine ensuite automatiquement un mur, que le planificateur peut utiliser comme d’habitude après avoir ajusté les dimensions. Fidèles à leur approche centrée sur les besoins des clients, les experts de K2 ont mis en œuvre un autre souhait de nombreux planificateurs chez K2 Base : les composants bien connus Dome 6 sont déjà utilisés dans la pratique pour inclinaison sur tôle trapézoïdale. Désormais, les K2 S- et D-Dome sur le système K2 BasicRail à rails longs avec BasicClip et le S-Dome 6.10 Classic LS sur le système K2 MultiRail à rails courts peuvent être planifiés indépendamment par les professionnels du photovoltaïque dans le logiciel de conception.

Toitures terrrasses : la famille Dome s’agrandit

Cette année, la gamme de produits autour de du K2 Dome 6, le produit polyvalent pour toitures terrasses connaît une forte croissance : K2 Systems a présenté K2 D-Dome 6.10 Xpress LS pour les cas de charges élevées sur les toitures terrasses au salon Intersolar. Les avantages du système Xpress préassemblé sont combinés à ceux du système LS. Grâce au mécanisme de clic, le montage se fait en grande partie sans outil et permet un gain de temps considérable. Cette innovation est particulièrement pertinente pour le secteur C&I, où la demande de serrage sur le côté long – en raison des modules de grand format, en particulier dans le secteur des projets, est considérable. C’est exactement ce que rend possible la nouvelle solution, qui est déjà disponible dans K2 Base. Le gain de temps est un argument qui parle notamment pour le K2 Dome 6 Xpress Connector présenté au salon. En tant que connecteur de rail rapide, il offre une énorme valeur ajoutée car il permet de relier les K2 BasicRails entre eux sans outils. L’ensemble du processus d’assemblage est également accéléré par le fait qu’il est pré-assemblé et livré en tant que composant complet. De plus, le connecteur K2 Dome 6 Xpress se distingue par une liaison équipotentielle intégrée. Les économies de matériaux, en particulier les ancrages de ballast et de toit, peuvent désormais être économisées sur les toitures terrasses avec le K2 Dome 6 RidgeConnector. Il raccorde les blocs de modules sur le faîtage et relie les K2 BasicRails entre eux. Cela augmente la surface du système, de sorte que, dans de nombreux cas, le lestage et les ancrages de toitures peuvent être réduits. Avec le nouveau K2 Dome 6 LoadSolver, nous améliorons la répartition de la charge sous l’installation photovoltaïque ce qui entraîne une diminution de la pression sur l’isolant, si cela est nécessaire dans un projet. Rapide à installer grâce au principe du Twist & Lock, le K2 Dome 6 LoadSolver présente les mêmes avantages que le K2 Mat S éprouvé : il a un coefficient de frottement statique élevé et limite le risque de cisaillement sur la membrane. Enfin, les experts K2 ont également conçu une solution pour une installation rapide sur les toitures végétalisées, ce qui rend l’opération encore moins compliquée : K2 GreenRoof Vento est proposé sous la forme de kits prêts à l’emploi en deux longueurs pour une inclinaison de 10°. Bien entendu, les kits sont inclus dans K2 Base et peuvent y être planifiés.

Toiture inclinée : l’efficacité dans la simplicité

Pour les charges moyennes et légères, le K2 SingleHook 3S Light répond au besoin, tout en étant extrêmement économe en matériaux : le crochet de toit en aluminium a une épaisseur basse de 6 mm, ce qui facilite son installation sous des en terre cuite et en béton. Cela élargit le champ d’application du K2 SingleRails, offrant ainsi des avantages en termes de stockage pour les détaillants comme pour les installateurs solaires. D’ailleurs, ils peuvent déjà sélectionner le crochet de toit « Light » dans le logiciel de planification.

L’idée de base de K2 Systems, qui consiste à développer des produits modulaires de manière à pouvoir s’intégrer de manière variable dans différents domaines d’application, a une fois de plus créé une valeur ajoutée pour les toitures inclinées : Le K2 InsertionRail 2.0, déjà connu pour ses solutions de façade, peut également être installé ici en tant que système d’insertion pratique. Grâce à cette consolidation, les détaillants et les installateurs bénéficient d’un stockage optimisé. Le K2 InsertionRail 2.0 montre ses avantages en combinaison avec le K2 MultiRail ou le K2 SolidRail : l’installation est beaucoup plus facile et rapide. Toutes les combinaisons peuvent être préalablement vérifiées statiquement sur K2 Base. Pour les toitures en tôle trapézoïdale, une variante optimisée en termes de coûts est disponible avec K2 BasicClips. Le K2 FlexAdapter apporte désormais la bonne réponse à la demande considérable, en particulier en Europe de l’Est et en Scandinavie, pour une solution pour les plaques imitation tuile. Fidèle à la devise « Petit mais puissant », l’adaptateur permet de monter le K2 BasicRail sur des plaques imitation tuile et compense les différentes hauteurs et inclinaisons, de sorte que les modules peuvent être installés sans contrainte. Un joint d’étanchéité, qui est fixé sous le K2 BasicClip, offre une sécurité supplémentaire. L’adaptateur peut être utilisé également pour les toitures cintrées.

Connecting Strength – unir ses forces avec les partenaires

K2 Systems ne définit pas son propre portefeuille uniquement comme une interface sûre et fiable entre la production d’énergie et les bâtiments « Des solutions solides sont souvent créées en étroite collaboration avec des partenaires solides », explique Katharina David, et Willem Haag ajoute : « En mettant en commun notre expertise, nous pouvons proposer des solutions sur mesure avec ces partenaires. » Lors du salon de l’année dernière, par exemple, une solution coordonnée a été présentée en coopération avec Sika, le principal fournisseur de produits d’étanchéité et d’adhésifs industriels : K2 Dome 6 Lifted LS crée une distance supplémentaire entre les modules et le revêtement du toit sur les toitures terrasses. La solution avec SikaRoof® Anchor pour l’ancrage solide des systèmes K2 Dome 6 peut désormais être planifiée et vérifiable statiquement dans l’outil de planification K2 Base. Pour les toitures inclinées jusqu’à 35°, le SingleRail IFP pour toits en aluminium offre une bonne option d’élévation pour créer un plus grand espace entre les modules et le toit et améliorer le drainage de l’eau, des feuilles et de la saleté. Cette solution a également été développée en étroite collaboration avec Sika et est idéale pour les toits à faibles réserves de charge, car l’élévation se fait au moyen de plaques d’ancrage et aucun lestage supplémentaire n’est nécessaire.

De plus, l’interface K2+ permet de coopérer avec des partenaires solides pour des services numériques optimisés : actuellement, les outils de planification de Huawei (FusionSolar SmartDesign) en Europe, Kostal (Solar Plan) et PVcase (RoofMount) sont également liés à K2 Base en plus de ceux déjà affiliés. Le transfert de données entre les outils se fait de manière fluide sans avoir à les saisir à nouveau. En outre, le logiciel permet désormais d’accéder à plus de 30 boutiques en ligne de grossistes européens en produits photovoltaïques et électriques, ce qui automatise et simplifie le processus de commande.

Indépendant du bâtiment : plein champ et carport

Le photovoltaïque au sol, associé à des systèmes de stockage par batterie, a le coût actualisé de l’électricité le plus bas et est largement accepté par la population. Dans la mise en oeuvre de tels projets, l’efficacité de l’assemblage est un critère décisif. C’est pourquoi Les solutions K2 N-Rack sont disponibles sous forme de kits pratiques et pré-assemblés pour les petits systèmes installés au sol sur des fondations en béton (2 x portrait 20°) et peuvent désormais également être connectés à des vis de terre (3 x portrait 15° ou 2 x portrait à un angle d’élévation de 20°). Avec le système N-Rack, les planificateurs peuvent choisir entre les trois types de fondations, sur pieux, en béton et fondations vissées, en fonction de l’ampleur du projet et des conditions du terrain. Comme option supplémentaire pour l’installation d’un système photovoltaïque indépendant du bâtiment, K2 Systems présentera le système K2 Carport à Intersolar, qui est un système pratique à colonne unique qui est particulièrement attrayant pour les grandes surfaces en raison de sa flexibilité avec des rangées simples et doubles. Cette solution se distingue particulièrement dans le secteur C&I en raison de son esthétique et de la possibilité de personnaliser la couleur en fonction des besoins du client.

Durabilité, recherche et innovation

Lors du sommet sur l’énergie solaire qui s’est tenu il y a quelques semaines, les experts se sont mis d’accord sur le fait que l’expansion du photovoltaïque en Europe doit être encouragée pour plus de protection du climat, de sécurité et d’indépendance. K2 Systems s’est toujours engagé à atteindre ces objectifs. « Nos systèmes de montage produisent de l’électricité tous les jours, pour l’équivalent de 12 centrales à charbon », explique Katharina David. La durabilité n’est pas un critère secondaire, mais fait partie de l’ADN de K2. L’expert photovoltaïque est particulièrement fier de la très faible empreinte CO2 de 4,8 t de l’aluminium utilisé dans les produits K2 par rapport à la moyenne européenne (6,8 t) et mondiale (16 t). 85 % des produits sont fabriqués dans l’UE – une approche stratégique qui s’avère payante, entre autres, en termes de création de valeur régionale. Parallèlement, l’entreprise investit dans la recherche et le développement, renforçant ainsi la position de l’Allemagne en tant que site d’implantation. Un engagement que l’Office de certification des allocations de recherche (Bescheinigungsstelle Forschungszulage BSFZ) du ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche a récemment honoré du « BSFZ Seal of Approval R&D » comme preuve de compétence en matière d’innovation.