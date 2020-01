Le stockage dans le mix Ã©lectrique, on en parleâ€¦le 4 fÃ©vrier au Bourget du Lac

L’INES-CEA organise le mardi 4 février 2020 au Bourget-du-Lac (73) la 5ème conférence nationale dédié au stockage dans le mix électrique. Pour accompagner l’essor des énergies renouvelables (solaire et éolien) dont la production est variable, non pilotable et décentralisée, l’augmentation des capacités de stockage de l’électricité est une nécessité. Mais il existe encore de nombreux obstacles techniques, réglementaires et économiques qui freinent le déploiement des nouvelles technologies de stockage. Des efforts importants de recherche sont engagés un peu partout dans le monde et également en France.

Cette conférence permettra de faire le point sur ces évolutions. Après une présentation des grandes tendances et un panorama des technologies émergentes, la conférence présentera la place du Stockage d’électricité dans la transition énergétique à travers les retours d’expérience (Autoconsommation collective, stockage en ZNI, Insertion du stockage dans le système électrique) mais aussi les innovations et technologies, le stockage dans le futur mix électrique avec un focus sur l’Hydrogène et les impacts environnementaux avec le futur du recyclage des batteries en fin de vie.

