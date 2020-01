Imeon Energy annonce la compatibilitÃ© de ses onduleurs hybrides avec une techno de stockage amÃ©ricaine rÃ©volutionnaire

La compatibilité entre les solutions Imeon et les super-condensateurs du fabricant new-yorkais Kilowatt Labs permet à Imeon Energy, de proposer à ses clients une alternative aux batteries électrochimiques traditionnelles au plomb ou au lithium. Cette nouvelle technologie présente de nombreux avantages par rapport aux batteries électrochimiques disponibles actuellement sur le marché :

• Seul système de stockage garanti 10 ans sans dégradation de la capacité initiale

• Le rendement de conversion DC/DC le plus élevé du marché

• Temps de charge ultra rapide de moins de 45 minutes

• Très faible dégagement de chaleur et pas de risque d’emballement thermique

• Pas de besoin de surdimensionnement pour fonctionner à faible ou haute température

Imeon Energy a développé un software dédié la gestion des modules Sirius fabriqués par Kilowatt Labs. Ce software permet de gérer de manière optimale la charge et la décharge de modules d’une capacité unitaire 3,5kWh. Avec cette nouvelle compatibilité, Imeon Energy noue un partenariat de plus avec une entreprise innovante et confirme sa volonté de devenir l’un des acteurs majeurs de la conversion et du stockage d’énergie.

Quid de KilloWattLabs ?

Installé à New-York, Kilowatt Labs conçoit, fabrique et vend des solutions performantes et innovantes liées au stockage d’énergie destinées aux applications industrielles, commerciales, résidentielles et qui permettent de répondre aux problématiques mondiales liées à l’énergie. Les solutions Kilowatt Labs facilitent l’intégration des énergies renouvelables au sein des réseaux de distribution d’électricité et donne un accès fiable à l’énergie, y compris dans les régions isolées.