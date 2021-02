Le spÃ©cialiste suÃ©dois du stockage Nilar lance deux nouvelles batteries innovantes pour soutenir la transition Ã©nergÃ©tique

Nilar présente la nouvelle Nilar Energy et la Nilar Energy + Battery. En appliquant l’expertise acquise grâce à leur prédécesseure, les batteries englobent de multiples améliorations et sont conçues pour répondre à un large éventail d’applications. Plus d’explications !

En 2018, Nilar a lancé une nouvelle batterie sur le marché utilisant sa technologie brevetée Nilar Hydride®, introduisant une nouvelle conception d’étanchéité robuste, une empreinte volumétrique réduite, une efficacité accrue et une facilité d’installation améliorée. Cette batterie incarne des années d’expérience acquise et de recherche et développement appliquée. Comme cette batterie a été déployée dans de nombreux systèmes dans plusieurs pays, Nilar a observé les nuances de la performance et les besoins évolutifs du marché et a appliqué ces connaissances à une amélioration constante de la conception. Cette gamme de produits récente a permis de mieux comprendre les améliorations et les innovations qui ne peuvent qu’améliorer la batterie, maintenant et à l’avenir.

Une capacité augmentée à 12Ah

Nilar présente désormais Nilar Energy et Nilar Energy + Battery. Plus efficaces d’une cellule à l’autre, les deux nouveautés ont conservé les caractéristiques essentielles qui sont devenus synonymes de Nilar: puissance à long terme, avantages de sécurité supérieurs et durabilité environnementale. Les batteries présentent la technologie Nilar Hydride® et la construction bipolaire modulaire. La batterie Nilar Energy a une capacité de 10 Ah, comme sa prédécesseure. Un plastique plus résilient a été implémenté dans le boîtier du module soudé au laser. La batterie Energy + encapsule toutes les avancées de la batterie Energy, avec l’ajout d’une augmentation de capacité. Le volume d’électrode contient une augmentation de matière active comprimée, conduisant à une capacité de 12 Ah. La batterie fournit l’énergie appropriée pour n’importe quelle application de puissance moyenne. Lorsque plus d’énergie est essentielle, la batterie Energy + est la principale source d’énergie. C’est le choix optimal pour le décalage temporel et l’énergie constante obtenue est inestimable pour les applications à faible puissance.

Une meilleure gestion électronique des batteries

L’autre domaine d’évolution continue se situe au sein de leur système de gestion de batterie (BMS). L’électronique locale de gestion de la batterie et la programmation associée sont entièrement conçues par Nilar. Il existe des subtilités dans la gestion efficace de la chimie des hydrures métalliques de nickel qui sont mieux traitées en interne. S’appuyant sur l’expérience acquise au cours de son processus de conception et de ses déploiements en 2020, Nilar a apporté plusieurs changements dans la conception du circuit pour améliorer encore les qualités de sécurité déjà exceptionnelles, réduire les coûts et augmenter la fonctionnalité. Leur programme propriétaire a avancé dans la façon dont il traite les données dynamiques sortant de la batterie, ouvrant des capacités plus sophistiquées. De plus, la communication avec les systèmes de gestion de l’énergie a été améliorée pour une interaction meilleure et plus efficace. Le BMS mis à jour accentue les performances supérieures des nouvelles batteries Nilar Energy et Nilar Energy +. «Pour répondre à l’évolution des demandes de l’industrie mondiale, Nilar commercialise ces deux nouvelles batteries. Chacune a ses propres caractéristiques distinctes pour satisfaire différentes circonstances, ce qui les rend idéales pour une large gamme d’applications. Nous sommes passionnés par le service à nos clients et par notre rôle dans la transition énergétique », déclare Jan Lundquist, responsable des ventes et du marketing chez Nilar.