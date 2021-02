CNR lance CNR Nâ€™CO, une plateforme pour co-construire les projets Ã©nergÃ©tiques et Ã©cologiques des territoires

CNR, 1er producteur d’énergie 100 % renouvelable (Eau, Vent, Soleil), a toujours envisagé la transition énergétique et écologique dans une démarche d’innovation ouverte et participative. C’est l’esprit de la plateforme CNR N’CO qui rassemble pour la première fois l’ensemble des offres de collaboration de CNR dans les domaines de l’énergie verte, du portuaire et de l’ingénierie hydroélectrique.

Les offres de la plateforme sont issues de 85 ans d’expérience dans la gestion holistique du fleuve Rhône et, pour certaines, le fruit d’une co-construction avec des partenaires. CNR N’CO s’adresse à tous les acteurs, privés et publics, à la recherche de nouvelles idées et solutions pour accélérer la dynamique écologique des territoires.

La création d’un monde énergétique plus vertueux

Les solutions présentées sur CNR N’CO répondent aux besoins suivants : accompagner des projets de mobilité 100 % à énergie renouvelable ; développer des parcs éoliens ou photovoltaïques ; revendre son énergie renouvelable ; consommer une électricité hydraulique issue du territoire alpin ; s’implanter le long du Rhône pour déployer une stratégie logistique multimodale ; rechercher une expertise dans l’ingénierie de projets d’aménagements hydrauliques et d’infrastructures portuaires.

« La démarche CNR N’CO est née d’une conviction : c’est en faisant preuve d’agilité et en conjuguant les talents que nous pourrons faire bouger les lignes et avancer vers une transition écologique plus active. Chez CNR, le ‘’faire ensemble’’ est au cœur de notre modèle, nous savons co-construire des solutions avec nos partenaires et tous les acteurs des territoires. A travers cette démarche, notre objectif est de proposer une offre de services originale qui corresponde aux besoins actuels et futurs de nos clients, pour répondre aux enjeux de la transition écologique et participer à la création d’un monde énergétique plus vertueux » explique Frédéric Storck, Directeur Transition énergétique et Innovation chez CNR.

Accélérer la transition énergétique

Depuis 1933, CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est la seule entreprise en France à assurer de manière totalement intégrée la gestion d’un fleuve, le Rhône, et ses multiples usages : produire de l’énergie renouvelable, accompagner des solutions de mobilité durable et irriguer les terres agricoles. Cette multi-expertise lui a permis de développer avec ses partenaires des projets d’aménagement durable adaptés aux besoins des territoires. Ces solutions, aujourd’hui disponibles sur la plateforme CNR N’CO, s’adressent aux collectivités, entreprises, industriels, particuliers, acteurs de l’innovation (start-ups, laboratoires de recherche, entreprises technologiques, écoles, etc) et producteurs d’énergie renouvelable à la recherche de nouveaux modèles permettant d’accélérer la transition énergétique et écologique.

La plateforme offre une entrée sur les trois savoir-faire de l’aménageur du Rhône devenu 1ère producteur français d’énergie 100 % renouvelable :

• Energie : solutions de revente d’énergie renouvelable, de conception et de développement de projets éoliens et photovoltaïques, fourniture d’électricité et de mobilité durable.

• Portuaire : solutions d’implantation le long du fleuve Rhône.

• Ingénierie : solutions du bureau d’études en ingénierie hydroélectrique et aménagements fluviaux.

Un ensemble de solutions

Qu’il s’agisse d’une collectivité souhaitant revoir sa stratégie d’approvisionnement en électricité renouvelable notamment pour la mobilité durable, d’une entreprise réfléchissant à s’implanter sur un site industriel et portuaire, d’un producteur d’énergie renouvelable cherchant à optimiser sastratégie de revente, ou bien d’une école intéressée pour tester des projets dans une démarche d’innovation ouverte, CNR N’CO rassemble désormais un ensemble de solutions pour tous les acteurs des territoires.