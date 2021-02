La date de dÃ©pÃ´t dâ€™abstracts pour AgriVoltaics2021 reportÃ©e au 17 fÃ©vrier prochain

Sous la pression de plusieurs demandes de prolongation de la date limite de soumission des abstracts, l’organisation d’AgriVoltaics2021 propose une prolongation jusqu’au mercredi 17 février 2021! Les résumés scientifiques ou techniques (PDF, 2 pages maximum) doivent être soumis par voie électronique et fournir des informations appropriées pour permettre de déterminer l’importance et la qualité du travail. Les critères d’examen incluent l’originalité, la qualité scientifique / technique des résultats et la pertinence pour la conférence. Les sujets sont répertoriés sur le site Web de la conférence.

