Le Solardoise franchit une nouvelle Ã©tape avec lâ€™obtention de son Avis Technique

Développé par SolarStructure, le Solardoise est un module photovoltaïque en intégration au bâti conçu pour s’intégrer de manière discrète et élégante à la toiture tout en maximisant la production d’électricité solaire. L’obtention récente de l’Avis Technique ATec 21/25-90_V1 marque une reconnaissance officielle de la qualité de cette solution unique.

Une tenue au vent éprouvée et documentée

Dans le cadre de cette certification, des essais de résistance à la charge au vent ont été réalisés par le laboratoire ISOCELTE (accréditation Cofrac n°1-1789). Le système a été soumis à des pressions positives et négatives croissantes jusqu’à atteindre une charge extrême de 5 420 Pa en dépression, sans échappement du module, démontrant ainsi une robustesse structurelle exceptionnelle. Les essais ont validé une tenue nominale à 1 100 Pa en pression et en dépression, et jusqu’à 1 650 Pa en charge accrue (soit 1,5 fois la charge de service).

Des améliorations techniques notables

Le Solardoise bénéficie désormais d’évolutions majeures qui renforcent encore ses performances et sa durabilité. Le module passe d’une conception en simple verre 6 mm à une architecture verre-verre 3,2 mm, offrant une meilleure résistance mécanique, une tenue dans le temps accrue et une protection renforcée contre les agressions extérieures. Il intègre également des cellules photovoltaïques de nouvelle génération M10 TOPCon, qui assurent un meilleur rendement énergétique, notamment en conditions réelles d’utilisation (faibles irradiations, hautes températures, etc.). La puissance du module a également été revue à la hausse, passant de 210 Wc à 240 Wc, grâce à l’adoption de ces nouvelles cellules et à l’optimisation du design. Cette augmentation significative permet de maximiser la production sur une surface équivalente, tout en conservant une parfaite intégration esthétique.

Une solution pensée pour les professionnels exigeants

Le Solardoise a été conçu pour s’adapter parfaitement aux charpentes bois. Son système de fixation, éprouvé en laboratoire, garantit une pose sécurisée, une ventilation naturelle de la toiture et une excellente étanchéité. Avec un poids maîtrisé de 24,6 kg/m², il s’intègre facilement dans les projets de construction comme de rénovation. Pour les prescripteurs et installateurs, cet Avis Technique est un gage de fiabilité et de conformité. Il assure la durabilité et la traçabilité des installations, tout en valorisant le bâti par une solution solaire aussi performante qu’esthétique.

Encadré

Recherche de partenaires installateurs à travers la France

SolarStructure recherche activement des installateurs partenaires dans l’ensemble de la France pour prescrire le module Solardoise. En rejoignant ce partenariat, les installateurs bénéficieront d’un accompagnement solide, incluant :

Une mise en avant et un référencement privilégié,

Des conseils personnalisés par notre bureau d’études interne,

L’accès à un logiciel de dimensionnement dédié, permettant de générer des devis en autonomie,

Un accès prioritaire à nos produits et innovations,

Des tarifs préférentiels sur l’ensemble de nos solutions.

Ce partenariat vise à établir une collaboration durable et avantageuse, renforçant la présence du Solardoise sur le marché français. Le Solardoise s’impose comme la solution solaire discrète, performante et fiable, capable de répondre aux exigences les plus strictes.