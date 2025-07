UEM acquiert le parc solaire de Badens (Aude) développé par BayWa r.e.

BayWa r.e. annonce la cession de son projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de Badens (Aude) à UEM, groupe énergétique en Lorraine, basé à Metz. Ce projet, en construction cet automne, marque la troisième cession d’un parc éolien ou solaire de BayWa r.e. à un groupe combinant capitaux publics et privés, partenaire de nombreuses collectivités et promoteur de la transition énergétique sur les territoires locaux.

Le projet de parc solaire de Badens, d’une puissance de 5,6 MWc, produira environ 7 940 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 1800 foyers (chauffage inclus). Installé sur 5 hectares de foncier communal au lieu-dit du Mouna, à proximité de la station d’épuration, il est le fruit d’une dynamique engagée dès 2017 par la municipalité. Développé par BayWa r.e., le projet a bénéficié d’un accompagnement environnemental rigoureux. Les premières études ont débuté en 2018, incluant analyses écologiques, paysagères et étude d’impact. Les ajustements successifs, notamment suite à la construction de la nouvelle station d’épuration, ont permis de concevoir un projet pleinement intégré dans son environnement.

Un projet né d’une volonté municipale forte

Le projet a reçu un avis favorable du Conseil municipal en novembre 2017. Le permis de construire a été délivré en avril 2023 et le projet a été désigné lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) en décembre 2023, lui permettant de vendre l’électricité produite par le parc pendant une période de 20 ans à un prix compétitif. Le parc solaire de Badens s’inscrit pleinement dans les objectifs régionaux de la Région Occitanie, qui vise l’autonomie énergétique à l’horizon 2050 dans le cadre de son scénario REPOS (Région à Énergie POSitive). Il répond également aux ambitions locales de Carcassonne Agglo, labellisée Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), qui encourage le développement des énergies renouvelables sur son territoire.

Démarrage du chantier cet automne

Les équipes de BayWa r.e. prévoient une préparation du chantier à l’automne 2025, avec un démarrage des travaux en janvier 2026. La mise en service du parc est attendue pour le printemps 2026. Des fouilles archéologiques préventives ont été menées en mars 2024 et ont confirmé l’absence de vestiges sur les parcelles d’implantation du projet. Une demande de permis modificatif a été déposée en juillet 2024 pour intégrer les dernières optimisations techniques et environnementales ; l’arrêté modificatif a été délivré en octobre 2024.

UEM renforce sa capacité de production en énergie renouvelable

Avec cette acquisition, le groupe UEM poursuit sa stratégie de développement de ses capacités de production en énergie renouvelable, via notamment sa filiale énergreen. Acteur historique de l’énergie en Moselle et présent partout en France via sa filiale de commercialisation énergem, il exploite déjà de nombreuses centrales photovoltaïques et hydroélectriques, et développe activement de nouveaux projets solaires et éoliens. Cette opération s’inscrit dans la volonté du groupe UEM de consolider son modèle de producteur intégré, en cohérence avec les objectifs de transition énergétique des territoires et de ses partenaires. “Acteur engagé dans la production d’énergies renouvelables, UEM renforce par cette acquisition son portefeuille de projets locaux à fort impact territorial. Cette opération reflète la volonté commune de favoriser les circuits courts de l’énergie et la gouvernance locale des moyens de production.” confie Stéphane Kilbertus, directeur général du groupe UEM.