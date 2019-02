Le solaire thermique Ã  l'honneur au salon BePositive de Lyon

Selon le baromètre annuel Les Français et les énergies renouvelables (Sondage OpinionWay pour Qualit’EnR), le solaire thermique est la filière préférée des Français (à 89%), devant les pompes à chaleur (84%) et le photovoltaïque (81%). Une bonne raison pour Socol de mettre le solaire thermique à l’honneur lors du premier jour du salon Eurexpo Lyon, avec la conférence dédiée Chaleur solaire : nouvelles opportunités et solutions innovantes . Celle-ci aura lieu le 13 février de 14h à 15h, sur l’Espace Conférence du salon. Au programme :

Les aides de l’ADEME, au niveau national et en région Auvergne Rhône-Alpes

Solariser son chauffage et son eau chaude en 2019

Le PVT : recherche internationale proactive et cas concret et performant en France

