Le solaire se lÃ¨ve Ã  lâ€™Est : le marchÃ© du solaire en pleine expansion en Europe de lâ€™Est

Une nouvelle ère commence en Europe de l’Est pour l’énergie solaire : alors que la Pologne et la Hongrie se classent déjà parmi les 10 premiers pays européens en matière d’énergie solaire, la République tchèque, la Bulgarie et la Roumanie ont franchi en 2023 la barre du gigawatt de puissance photovoltaïque nouvellement installée sur une année. C’est ce que montrent les analyses de l’association professionnelle européenne SolarPower Europe. Cette évolution était déjà clairement visible lors de l’édition 2023 d’Intersolar Europe, le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde. Plus de dix pour cent des visiteurs professionnels venaient d’Europe de l’Est dans le top 30 des pays présents à The smarter E Europe. Les organisateurs attendent cette année encore une forte affluence en provenance de cette région.

L’ère de l’énergie solaire s’ouvre en Europe de l’Est : selon l’association professionnelle européenne SolarPower Europe, la Pologne fait partie depuis 2016 des dix premiers pays d’Europe pour l’expansion du photovoltaïque. La Hongrie a récemment intégré ce classement. Elle a enregistré en 2023 la meilleure année de son histoire en matière d’énergie solaire avec la construction de 1,6 gigawatts (GW) de photovoltaïque supplémentaire et une croissance de 45 pour cent par rapport à l’année précédente.

La volonté d’une plus grande indépendance énergétique

La Bulgarie, la Roumanie et la République tchèque ont elles aussi franchi la barre du gigawatt l’année dernière. L’énergie solaire a ainsi contribué à 41 pour cent de l’approvisionnement énergétique les jours de soleil en Bulgarie en 2023. Ce pays compte 2000 à 2600 heures d’ensoleillement par an en moyenne. La Roumanie a enregistré une croissance de 308 pour cent par rapport à l’année précédente avec plus d’un gigawatt de capacités nouvellement installées. La République tchèque connaît actuellement un deuxième boom du solaire et revient ainsi après 13 ans sur le marché du gigawatt. Selon les indications de l’association tchèque du solaire, 82 799 nouvelles installations solaires ont été mises en place l’année dernière, soit 49 039 de plus que l’année d’avant. La puissance totale des producteurs d’électricité solaire dans ce pays a donc nettement augmenté (de 970 mégawatts (MW) pour être précis). L’essor du photovoltaïque en Europe de l’Est s’explique par la volonté d’une plus grande indépendance énergétique et l’obligation d’atteindre des objectifs environnementaux et climatiques. La rentabilité, les progrès technologiques et les politiques d’incitation sont des moteurs décisifs.

Avancée de grands projets en Europe de l’Est

Des négociations au raccordement au réseau en seulement six mois : la joint-venture d’Iqony Solar Energy Solutions (SENS) et LSG a mené en novembre 2023 un projet de nouveau parc solaire à Senyü en Hongrie. Les plus de 95 000 modules de ce parc devraient permettre d’économiser quasi 40 000 tonnes de CO2 par an. Ce projet s’inscrit dans un mouvement de plus grande ampleur dans lequel la Hongrie privilégie les énergies renouvelables depuis 2020 pour accroître son indépendance énergétique. Le gouvernement hongrois soutient cette transition depuis mai 2023 à hauteur de 433 millions d’euros et promeut le développement des capacités photovoltaïques ainsi que la flexibilisation du réseau électrique. En outre, SENS a décroché un projet pour le développement d’un pipeline photovoltaïque en Pologne avec une puissance installée atteignant le gigawatt. Les contrats de mise en oeuvre sont désormais signés pour les quatre premiers projets du pipeline représentant un volume de 355 MW. Les quatre parcs solaires seront construits dans la région de Wrocław et dans l’est du pays. La plus grande centrale solaire de Pologne se trouve à Zwartowo, à l’ouest de Gdansk. Sa capacité atteint 204 MW et elle devrait encore augmenter de 86 MW au cours de l’année. En Bulgarie aussi, le solaire a le vent en poupe : Jinko Solar a ainsi livré au deuxième semestre 2023 un total de 220 000 modules à double face pour la centrale solaire de Verila qui constitue le plus grand projet photovoltaïque du pays avec ses 132 MW.

Intersolar Europe : plus de visiteurs d’Europe de l’Est

Cette dynamique sur le marché est-européen est clairement perceptible au salon Intersolar Europe et sur les salons professionnels parallèles : l’année dernière, plus de dix pour cent des visiteurs professionnels venaient d’Europe de l’Est dans le top 30 des pays présents à The smarter E Europe, soit une hausse de 50 pour cent par rapport à l’année précédente. Pour la prochaine édition qui aura lieu du 19 au 21 juin 2024 à Munich, les organisateurs s’attendent à une présence bien plus importante des visiteurs de cette région. Intersolar Europe, le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde, leur permettra de s’informer sur les produits, solutions et modèles commerciaux actuels ainsi que les exigences liées à l’expansion rapide des énergies renouvelables. Les visiteurs professionnels trouveront à l’Intersolar Forum dans le hall A3 (stand A3.150) un programme d’exposés varié sur les thèmes actuels du secteur : grandes installations photovoltaïques, technologie solaire innovante et agrivoltaïsme. L’Intersolar Europe Conference, qui commencera la veille de l’inauguration du salon (18 juin 2024), proposera un large éventail de contenus en complément. Des experts apporteront leurs éclairages notamment sur les contrats de vente d’électricité de gré à gré (PPA), les modèles de financement et les centrales solaires hybrides. Ils donneront aussi des informations sur différents marchés. Un exemple est le lancement annuel du Global Market Outlook par l’association professionnelle SolarPower Europe.