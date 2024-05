Le SERCE donne dans un livret les clÃ©s pour apprÃ©hender une rÃ¨glementation du photovoltaÃ¯que en Ã©bullition

Fin 2023, le photovoltaïque représentait en France une puissance installée de 20 GW, pour une production annuelle de 22,7 TWh, au moins 5 fois plus élevée qu’il y a 10 ans. Le rythme annuel de raccordement s’amplifie depuis 3 ans : il est ainsi passé à plus de 2 GW/an (vs moins d’1 GW/an durant la période 2014-2020. Cette accélération devrait se poursuivre pour répondre aux objectifs européens (au moins 42,5 % d’EnR dans la consommation finale d’énergie brute en 2030). Pour permettre à ses adhérents de suivre l’évolution du cadre réglementaire, le SERCE a dressé un état des lieux des textes en vigueur : trajectoires, dispositifs de soutien, zones d’accélération, et nouvelles obligations (toitures, parkings, espaces naturels) et autoconsommation sont tour à tour abordés. Le livret « Photovoltaïque : état des lieux, tendances et cadre réglementaire » du SERCE a été conçu dans le but d’établir un panorama exhaustif, de clarifier la réglementation et le marché, afin d’accompagner les entreprises intervenant sur le marché des installations photovoltaïques et de l’autoconsommation en France. Notre objectif est d’aider les entreprises du SERCE à naviguer à travers les évolutions réglementaires, parfois complexes à appréhender.

« Nous avons traduit les décrets et lois dans un langage professionnel et technique, facilitant ainsi la tâche des entreprises pour conseiller au mieux leurs clients. Bien que la réglementation fixe un cadre, il est important selon nous de ne pas la percevoir comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité de rentabiliser ces projets, que ce soit par l’autoconsommation ou la revente d’énergie. Les décrets visent à éclairer les acteurs plutôt qu’à les contraindre, en encourageant la mise en place de projets rentables et favorables à la décarbonation. Le principal frein demeure les délais administratifs qui sont en fort décalage avec le rythme de parution des tarifications de rachat de l’électricité. Avec l’émergence relativement récente du marché de l’installation et de la maintenance des panneaux photovoltaïques, de nombreuses entreprises souhaitent s’y engager. Il est primordial de collaborer avec des professionnels expérimentés, capables de guider le maître d’ouvrage dans le choix du matériel, de garantir sa qualité et sa performance, mais également d’assurer l’entretien et la maintenance des produits. Il s’agit d’un métier à part entière nécessitant des compétences spécifiques. Les entreprises du SERCE accordent une grande importance à l’entretien, au suivi des performances et à la sécurité des personnes et des biens, notamment en minimisant les risques » précise Vincent DEYME, Membre de la Commission « Efficacité énergétique » du SERCE (VINCI Energies Building Solutions).