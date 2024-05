Enerfip dÃ©passe le demi-milliard levÃ© pour la transition Ã©nergÃ©tique

Enerfip, la plateforme d’investissement responsable dédiée à la transition énergétique, vient d’atteindre les 500 millions d’euros levés depuis son lancement en 2014. L’entreprise poursuit sa croissance et consolide sa position de leader européen du secteur. Ces résultats démontrent une évolution remarquable de l’investissement des particuliers et confirment l’intérêt croissant pour la transition énergétique.

Un cap hautement symbolique pour le financement de la transition énergétique

Depuis son lancement en septembre 2014, la plateforme montpelliéraine a su s’imposer comme un incontournable auprès des investisseurs soucieux de l’impact de leurs placements, offrant une alternative durable et rentable aux investissement traditionnels. Les chiffres obtenus en dix ans témoignent de l’impact significatif d’Enerfip : 434 projets financés ont permis de réduire les émissions de CO2 de 300 000 tonnes. Chacun de ces projets a apporté une contribution tangible à la réduction de l’empreinte carbone et à la promotion des énergies renouvelables, soulignant le rôle crucial de l’investissement des particuliers dans la lutte contre le changement climatique. La répartition des projets financés sur la plateforme se concentre essentiellement dans le domaine des énergies renouvelables (90% environ), mais également dans les secteurs de la mobilité douce, de l’efficacité énergétique, de l’hydrogène et dans des innovations liées à la transition écologique. Ces collectes permettent donc de contribuer factuellement à la nécessaire transition du modèle énergétique, en France mais également en Europe, grâce à l’expansion géographique d’Enerfip. Un bureau a en effet ouvert en Espagne en 2022 puis un autre en Italie et un troisième au Pays-Bas en 2024. Près de 30 000 000 d’euros ont d’ailleurs été collectés pour soutenir des porteurs de projets espagnols.

Des ambitions claires pour poursuivre la révolution énergétique en Europe

En avril, Enerfip a publié son premier rapport d’impact[1] qui éclaire ses engagements économiques, sociaux et écologiques. Depuis ses débuts, l’entreprise est investie en matière de responsabilités employeur, environnementale et citoyenne et agit au quotidien pour les droits humains, la protection de l’environnement et la transparence. La plateforme, qui est leader du domaine en Europe, a également lancé en 2023 une société de gestion nommée Enerfip Gestion[2], qui vise à lever des fonds d’investissement dans le domaine de la transition écologique à destination des professionnels et des particuliers. Destiné aux porteurs de projets ayant besoin de financements à long terme, les « tickets » investis dans les cibles varieront entre 2 et 10 millions d’euros, alors que les fonds seront eux accessibles dès 1000 euros pour les in vestisseurs particuliers.