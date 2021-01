Le solaire PV et l’Ã©olien terrestre conduiront des ajouts de capacitÃ© aux Ã‰tats-Unis entre 2021 et 2030, l’Ã©olien offshore frÃ©mira

Le solaire photovoltaïque (PV) et l’énergie éolienne ont considérablement augmenté aux États-Unis entre 2010 et 2020, et devraient ajouter des capacités importantes au cours de la décennie actuelle – malgré les projets de l’IRS d’éliminer progressivement le crédit d’impôt à l’investissement (ITC) et l’incertitude de Extensions du crédit d’impôt à la production (PTC), selon GlobalData. Cependant, au-delà de 2025, l’éolien offshore volera la vedette pour devenir une partie importante du portefeuille énergétique du pays.

+19 GW de PV par an entre 2021 et 2030

Harshavardhan Reddy Nagatham, Senior Power Analyst chez GobalData commente: «Le crédit d’impôt à l’investissement (ITC) et le crédit d’impôt à la production (PTC) ont joué un rôle majeur dans le succès des marchés du solaire photovoltaïque et de l’énergie éolienne dans le pays à ce jour. Malgré les projets de l’IRS d’éliminer progressivement l’ITC au cours des prochaines années et de mettre fin au PTC à la fin de 2021, les deux technologies devraient afficher des ajouts de capacité cohérents. Le solaire PV devrait ajouter en moyenne 19 GW chaque année entre 2021 et 2030, tandis que l’éolien terrestre en ajoutera 6,7 ​​GW. »

Le premier parc éolien offshore commercial, qui devrait être mis en service en 2023, constituera une étape majeure dans le portefeuille électrique des États-Unis. Par la suite, une capacité offshore de 1 GW à 2 GW sera mise en service chaque année de 2024 à 2026, et de 2 GW à 4 GW chaque année pendant 2027–2030. Au-delà de 2025, l’énergie éolienne en mer est appelée à ajouter une capacité significative et à devenir une partie importante du portefeuille énergétique du pays.

Le solaire PV principale source de production incrémentée depuis 2010

La production d’électricité au charbon est en baisse aux États-Unis depuis 2009 en raison de la découverte et de l’expansion de l’option beaucoup plus économique: le gaz de schiste. En plus de cela, la règle sur la pollution atmosphérique interétatique de l’Environmental Protection Agency (EPA) a conduit plusieurs centrales au charbon à fermer, réduire la production ou mettre en œuvre des rénovations coûteuses pour se conformer à la règle. Par la suite, l’énergie solaire photovoltaïque est devenue la principale source de production incrémentée avec une capacité moyenne de 4,7 GW ajoutée chaque année entre 2011 et 2015, tandis que l’énergie éolienne terrestre était déjà une technologie mature dans le pays.