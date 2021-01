France Relance : lâ€™Ademe pleinement mobilisÃ©e pour accÃ©lÃ©rer la transition verte de lâ€™Ã©conomie partout en France

Pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée au Covid-19, le gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 un plan « France relance » visant à redresser rapidement et durablement l’économie française autour de 3 principaux volets : l’écologie, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. Dans ce contexte les énergies renouvelables tirent leur épingle du jeu.

En matière de transition écologique, le plan France Relance répond à un double objectif :

• décarboner l’industrie en réduisant les émissions carbone de la France de 40 % d’ici à 2030, • soutenir les filières d’avenir pour faire de la France la première nation européenne « Bas Carbone».

L’Ademe joue un rôle clé pour concrétiser ces ambitions dans les territoires, notamment par le soutien de nombreux projets portés par les entreprises et les collectivités, qui participent à la transition écologique. L’Ademe contribue ainsi de façon décisive à la transition de l’économie et incarne le choix d’un modèle économique plus sobre et circulaire qui préserve les ressources naturelles, émet moins de CO2 et protège la biodiversité.

L’Ademe, opérateur clé du plan « France Relance »

En consacrant 30 milliards d’euros à la transition écologique dans le cadre du plan « France Relance », la France affiche sa volonté de devenir la première économie décarbonée européenne. Forte de son expertise scientifique et technique, de ses dispositifs d’aides éprouvés et de son maillage territorial, l’Ademe, soutiendra les initiatives dans différents secteurs : la décarbonation de l’industrie, la sobriété énergétique des activités économiques, la performance environnementale des produits et des organisations, les innovations vertes pour des solutions d’envergure, la transition vers une économie circulaire. Pour s’adresser massivement aux PME et déployer son accompagnement au plus près des territoires, l’Ademe fait évoluer ses dispositifs de soutien vers une logique de « guichet » avec des aides forfaitaires, plus accessibles et plus rapides à mettre en œuvre. Elle lancera également plusieurs appels à projets. Par ailleurs, pour appuyer ses dispositifs et les faire davantage connaître aux acteurs sur le terrain, l’Ademe renforcera ses collaborations avec les écosystèmes territoriaux : conseils régionaux, chambres d’agriculture, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et d’artisans, la confédération générale des PME ou encore BPI France, l’ANCT et la Banque des Territoires.

Des moyens à la hauteur des enjeux

Au-delà du maillage territorial, l’Ademe se servira de sa connaissance des secteurs industriels pour toucher des filières complètes comme celles du plastique ou de la mode durable, avec des accompagnements ciblés aux différents stades de la chaine de valeur. « Les moyens massifs confiés à l’Agence sont à la hauteur des enjeux de la transition écologique. Les équipes de l’Ademe sont pleinement mobilisées pour soutenir les acteurs économiques mais aussi les territoires pour qu’ils se saisissent de ces opportunités. Les prochaines années seront déterminantes pour atteindre notre objectif climatique. Investir dans la transition écologique, c’est à la fois préparer l’avenir mais aussi à plus court terme restaurer notre compétitivité, participer au dynamisme des territoires, créer de l’emploi et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. » Arnaud Leroy, Président-Directeur Général de l’Ademe.

Le plan de relance donne à l’Ademe les moyens de massifier son action en faveur de la transition écologique

Le plan de relance donne à la France les moyens d’atteindre son ambition de neutralité carbone à horizon 2050. Dès les annonces gouvernementales, l’ADEME a lancé les premiers appels à projets pour la décarbonation de l’industrie, le soutien au recyclage des plastiques, l’hydrogène, la reconversion des friches polluées et l’industrialisation des solutions innovantes des PME pour la transition écologique. Fin 2020, plus de soixante-dix projets ont ainsi déjà été soutenus grâce aux fonds de France Relance ! Plusieurs dispositifs suivront dans les prochaines semaines pour soutenir notamment le secteur du tourisme, les démarches d’écoconception ou encore pour engager les entreprises dans la transition écologique.

Encadré

L’Ademe au cœur de « France Relance » : les chiffres clés

• 1,4 milliard d’euros sont confiés à l’Ademe. En ajoutant les 600 millions d’euros opérés par l’ASP (Agence de Services et de Paiement) et suivis par l’Ademe, les budgets d’intervention confiés à l’Ademe jusqu’en 2020 se voient ainsi doublés, les portant à 3,7 milliards d’euros sur la période 2021-2022.

• 1,2 milliard d’euros servent à accélérer la décarbonation de l’industrie. • 500 millions d’euros sont dédiés à l’économie circulaire, comprenant notamment :

o 100 M€ à la collecte, au tri et à la valorisation des biodéchets.

o 140 M€ au soutien à l’incorporation des matières plastiques recyclées.

• 275 millions d’euros sont consacrés à l’émergence d’écosystèmes industriels ou territoriaux pour la production et l’utilisation d’hydrogène renouvelable bas carbone.

• Des fonds sont aussi confiés pour accompagner les acteurs du tourisme durable, les TPE/PME engagées dans la transition écologique ou dans des démarches d’écoconception, la réalisation de diagnostics carbone et sol dans l’agriculture, le recyclage des friches industrielles ou minières.