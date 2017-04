Le solaire pour tous : GÃ©nÃ©rale du Solaire propose aux citoyens d'investir dans le photovoltaÃ¯que

Générale du Solaire a lancé le mardi 18 avril dernier une opération de financement participatif pour associer les citoyens à ses axes stratégiques de croissance : autoconsommation, stockage et développement international. Il s’agit de mobiliser en partenariat avec la plateforme Lendosphere dédiée aux initiatives de la transition énergétique une épargne en circuit court pour des projets de territoire, rentables et bénéfiques pour l’environnement. cette occasion, le siège parisien du groupe ouvrira ses portes le jeudi 27 avril.

Mardi 18 avril, le jour J. A compter de cette date, les particuliers qui désirent s’engager concrètement dans le développement durable peuvent prêter à partir de 50€ à la Compagnie Générale du Solaire via la plateforme dédiée Lendosphere. Le taux d’intérêt annuel est fixé 5,15%. La durée du prêt est de 4,5 ans. Les prêteurs seront remboursés tous les semestres, intérêts et principal. Les souscriptions sont ouvertes pendant 45 jours. L’objectif d’un million d’euros pourra être déplafonné jusqu’au seuil réglementaire de 2,5 millions d’euros.

Associer les particuliers aux résultats du Groupe

« J’ai voulu associer les particuliers aux résultats du groupe grâce au financement participatif, source alternative de financement pertinente pour accompagner notre activité. Transparence, pédagogie, innovation, participation citoyenne : le financement participatif correspond en tout point à nos valeurs. Cette épargne citoyenne contribuera au financement des axes de croissance du photovoltaïque et de Générale du Solaire, au bénéfice de chacun d’entre nous », souligne Daniel Bour, fondateur et Président de Générale du Solaire. Pour répondre à toutes vos questions au sujet de cette opération, les équipes de Générale du Solaire et de Lendosphere vous accueilleront au siège parisien de Générale du Solaire (69 rue de Richelieu, Paris 2), le jeudi 27 avril de 10h à 18h.

L’avenir du photovoltaïque, une réalité chez Générale du Solaire

Le solaire est parvenu à un niveau de compétitivité tel que des solutions comme l’autoconsommation et le stockage deviennent rentables. Générale du Solaire a anticipé ces marchés d’avenir et maîtrise d’ores et déjà ces technologies innovantes. En effet, le Groupe fait partie des premiers à avoir investi sur ces marchés en installant notamment des centrales en autoconsommation à l’échelle industrielle. Également engagé dans la réalisation de plus de 6MW d’installations avec stockage dans les Zones Non Interconnectées (Corse et Outre-Mer), Générale du Solaire confirme son rôle de précurseur sur ces nouvelles technologies. A l’international, Générale du Solaire développe son activité dans une dizaine de pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

2,5 millions d’euros, la plus importante opération de financement participatif

Par cette opération, les particuliers prêteront à la Compagnie Générale du Solaire, la maison-mère du Groupe, qui est un acteur reconnu et réputé dans le secteur photovoltaïque. « Nous sommes confiants dans le fait d’atteindre l’objectif de 2,5 millions d’euros, compte tenu de la notoriété et de la solidité de la Générale du Solaire en France et à l’étranger. Depuis sa création, Lendosphere est dédiée aux projets de transition énergétique. L’objectif est de permettre aux particuliers de placer leur argent sur des projets rentables et positifs pour l’environnement. Accompagner Générale du Solaire offre à tous l’opportunité de participer au développement du photovoltaïque en France et à l’international et de bénéficier des retombées économiques de cette énergie compétitive et propre », conclut Laure Verhaeghe, co-fondatrice de Lendosphere.

