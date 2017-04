En prenant 30% d'UNISUN, Engie se positionne dans le secteur du solaire en Chine

ENGIE a signé mardi 18 avril 2017 à Shanghai un Accord pour une prise de participation à hauteur de 30 % du capital d’UNISUN, une entreprise spécialisée dans le solaire photovoltaïque (PV). Un investissement qui en dit long sur les ambitions solaires d’Engie en Chine !

Depuis 2014, UNISUN a connu un franc succès dans le développement de projets PV d’environ 500 MW, faisant preuve de compétences techniques solides. Au cours de la COP21, la Chine annonçait qu’elle atteindrait un pic en matière d’émissions carbones d’ici 2030, si ce n’est plus tôt ; le pays devra donc augmenter sa part d’énergies non-fossiles de 13 à 20 % d’ici là. Engie, acteur mondial de l’énergie ayant l’objectif d’être leader de la transition énergétique, est fier de contribuer au développement des énergies renouvelables en Chine et d’aider à la transformation de cette dernière en économie à faible émission de carbone.

Engie accompagnera UNISUN dans le développement des activités photovoltaïques et dans la gestion de l’énergie ainsi produite. Prévoyant une croissance rapide, UNISUN a l’ambition de développer environ 4 GW (en capacité cumulée) d’ici 2020 en Chine. He Yisha, Présidente d’UNISUN, a déclaré : « L’investissement du géant de l’énergie, Engie, dans UNISUN est la preuve de la haute reconnaissance portée à notre entreprise, à son modèle de gestion innovant ainsi qu’à sa capacité de services complets. Grâce au soutien solide d’Engie, en termes d’expérience, de technologie et de ressources, la capacité de développement d’UNISUN va s’accélérer afin d’atteindre son objectif : devenir un acteur de l’énergie reconnu, innovant et intégré. »

Charlotte Roule, Directrice des Opérations d’Engieen Chine a affirmé : « Cet investissement dans UNISUN, qui développe à la fois des projets de production sur le marché de gros de l’électricité et des projets pour les clients industriels, représente pour ENGIE l’opportunité de se lancer sur le plus grand et le plus prometteur des marchés de l’énergie renouvelable au monde. Cela illustre une fois de plus l’ambition d’Engie d’être leader mondial de la transition énergétique. »

